Россиянам посоветовали модное сочетание цветов в одежде

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал модное сочетание цветов в одежде на весну. Информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает более 183 тысяч подписчиков.

Эксперт рассказал, что удачным станет комбинация красного и сливочно-желтого оттенков в образе. По словам Рогова, образы можно составлять, используя только два упомянутых цвета. Кроме того, яркий дуэт можно разбавить аксессуарами темных тонов, таких как шоколадно-коричневый, заключил стилист.

Ранее в апреле креативный директор бренда Bungly Александра Домрачева заявила, что искренний оранжевый, теплый бежевый, жженый сахар, травяной зеленый, небесный голубой оттенки стали самыми модными весной из-за экономического и культурного подъема Африки, Латинской Америки и стран БРИКС.