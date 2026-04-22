Как носить шиммер-тени, которые вновь стали трендовыми

После долгого периода нюда и почти невидимого макияжа хочется добавить акцентов. Но радикальных изменений не будет: вместо ярких кислотных оттенков в моду входят шиммер-тени. Они работают через отражение света, создавая мягкий и естественный эффект.

Тренд активно засветился на показах: серебристые и белые оттенки мелькали у Emporio Armani, золото — у Tamara Ralph и Collina Strada, а мягкие пастельные решения — у Luisa Beccaria. Соцсети тут же подхватили волну. В TikTok растёт число туториалов, а поиск по шиммер-теням стабильно держится в топе.

В составе таких теней есть мельчайшие перламутровые частицы. Они дают мягкое свечение и не превращают макияж в диско-шар. В отличие от глиттера, где блёстки заметны сразу и выглядят намного агрессивнее, шиммер остаётся деликатным. Именно поэтому его теперь носят не только вечером, но и днём.

Классические сухие тени по-прежнему актуальны. Они легко растушёвываются и дают аккуратное сияние. Кремовые варианты держатся дольше и выглядят как вторая кожа. Их удобно наносить даже пальцами, если не переборщить. Жидкие формулы дают насыщенный результат, но требуют чуть больше уверенности в руках. Плюс появились гибриды — вроде сухих, но с кремовым ощущением. Они мягкие и часто содержат ухаживающие компоненты.

Золото остаётся универсальным решением, особенно для тёплого подтона кожи и карих глаз. Серебро работает на контрасте и круто подчёркивает светлую кожу и голубые или зелёные глаза. Оттенок шампанского стал настоящим трендом: он почти нюдовый, но с эффектом свечения. Пастельно-розовый добавляет романтики и подходит для лёгкого дневного образа. Перламутровый белый выглядит современно и немного футуристично. Голубые оттенки возвращают настроение нулевых, но в более мягкой версии.

Наносить такие тени можно по-разному. Самый очевидный вариант — покрыть ими всё подвижное веко. Так взгляд сразу становится ярче. Есть и более спокойный подход: использовать шиммер как акцент. Например, добавить немного света во внутренний уголок глаза или под бровь.

Главное в этом тренде — гармония. Шиммер не противоречит минимализму и не стремится к чрезмерности. Он находится где-то посередине. Макияж выглядит естественным, но не перегруженным. Поэтому он так легко становится частью повседневной жизни.