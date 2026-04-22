Супермодель Сидни Кроуфорд засняли в бикини на отдыхе в Мексике

Супермодель 1990-х Синди Кроуфорд засняли в купальнике во время отдыха в Мексике. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Папарацци подловили Синди Кроуфорд, когда она проводила время на пляже с мужем Рэнди Гербером. 60-летняя супермодель была запечатлена в темно-фиолетовом бикини, а ее супруг — в плавательных шортах и кепке. Звезда подиумов появилась на публике с распущенными волосами и без макияжа.

9 января Сидни Кроуфорд посетила церемонию вручения премии Women's Wear Daily's, которая прошла в Лос-Анджелесе. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия бордовое облегающее платье на одно плечо и босоножки на каблуках. Манекенщица дополнила наряд серьгами-кольцами, золотым клатчем и часами. Звезде подиумов уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями, стрелками и розовой помадой.

До этого Синди Кроуфорд стала героиней выпуска журнала Palm Springs Life Magazine. На обложке супермодель предстала в бежевом тренче на голое тело и черных солнцезащитных очках. Манекенщице уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж в нюдовых тонах.

