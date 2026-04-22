Раскрыта стоимость роскошного платья блогерши со свадьбы с хоккеистом

Раскрыта стоимость роскошного платья известной российской блогерши и певицы Карины Кросс (настоящее имя Карина Лазарьянц) со свадьбы с 22-летним хоккеистом Марком Рудаковским. Информацию приводит Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, стоимость дизайнерского наряда, который на венчание для инфлюэнсерши выбрала мать 22-летнего мужа, составила 336 тысяч рублей.

На кадрах, которые были опубликованы в блоге 33-летней Кросс, видно, что изделие состояло из кружева, многочисленных слоев и прозрачной сети. Кроме того, ее голову украшала фата.

Ранее в апреле невеста сделала чистку перед свадьбой и попала в больницу. Блогерша с никнеймом di__mar_ рассказала, что посетила косметолога, однако столкнулась с непредвиденными последствиями.