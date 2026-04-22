Косметолог предупредил о вредном влиянии солнца на кожу

Весеннее солнце часто воспринимается как щадящее: нет сильной жары, нет ощущения, что кожа «горит». Из-за этого создается иллюзия безопасности. Но именно эта иллюзия и делает его коварным — воздействие происходит постоянно, а повреждения накапливаются незаметно. Чем опасно весеннее солнце, нам рассказала врач-косметолог, дерматолог, дерматоонколог Валентина Насонова.

Ультрафиолет по-прежнему остается одним из главных факторов преждевременного старения.

«Под его влиянием запускаются изменения, которые со временем отражаются на внешнем виде кожи: она теряет плотность, появляются морщины, усиливается пигментация, становятся более выраженными сосудистые проявления и воспалительные процессы», — рассказывает наш эксперт.

По словам косметолога, важно учитывать, что воздействие излучения не ограничивается открытым солнцем. Даже находясь в помещении — в офисе, дома рядом с окном или в автомобиле — кожа все равно подвергается его влиянию.

«Речь идет не только об ультрафиолете: дополнительную нагрузку создает и HEV-излучение, или синий свет, исходящий от экранов и источников искусственного освещения, который также воздействует на клетки», — предупреждает Валентина.

С приходом весны усиливается и поведенческий фактор. Люди начинают чаще бывать на улице, дольше находиться под солнцем, но при этом не воспринимают его как потенциально вредный фактор. Эксперт:

«Особенно это актуально в период с 11:00 до 16:00 — в это время УФ-индекс достигает максимальных значений. При этом уже уровень выше 3 указывает на необходимость защиты, однако на практике этому редко придают значение».

Отдельная тема — загар, который до сих пор ассоциируется со «здоровым» цветом кожи. В действительности это защитная реакция организма на повреждение, и причин пересмотреть отношение к нему более чем достаточно.

Ультрафиолет разрушает структуры коллагена и эластина, что ускоряет снижение упругости кожи и способствует появлению морщин.

Образование меланина — это попытка кожи защититься, но она может происходить неравномерно, что приводит к появлению пигментных пятен, в том числе в непривычных зонах.

Такие состояния, как акне, розацеа и купероз, под воздействием солнца не уменьшаются, а зачастую становятся более выраженными.

Связь между ультрафиолетовым излучением и риском развития рака кожи, включая меланому, подтверждена.

Даже кратковременное пребывание на активном солнце без защиты способно свести к нулю эффект от ухода, в который вкладывались месяцы — от средств с кислотами и ретинолом до профессиональных процедур.