Третиноин: почему его называют золотым стандартом в борьбе с акне

В индустрии ухода за кожей есть немного средств, которые благополучно переживают десятилетия и тренды, не теряя ни грамма честно заработанной репутации. Третиноин — как раз из таких. Он не модный, не обещает мгновенного эффекта, но именно его дерматологи снова и снова возвращают в схемы лечения акне и возрастных изменений.

Причина проста: он работает не на поверхности, а в глубинных слоях эпидермиса, поэтому с ним лучше настраиваться на долгое, зато действительно эффективное лечение угревой сыпи и воспалений. Дерматолог Ирина Куроедова поделилась подробностями.

Он влияет на причину, а не только на симптомы

Большинство средств от акне действуют локально: подсушивают воспаление, уменьшают жирность, временно улучшают внешний вид.

«Третиноин работает глубже, он нормализует обновление клеток кожи. Это значит, что поры меньше забиваются, комедоны не формируются так активно, а уже существующие постепенно уходят. По сути, он вмешивается в глубинный механизм, из-за которого возникает акне, именно поэтому эффект не мгновенный, но устойчивый», — утверждает эксперт.

У него есть сильная доказательная база

Третиноин используется в дерматологии еще с 1960-х годов, так что это один из наиболее изученных компонентов в уходе за кожей. За это время накоплено большое количество клинических данных, которые подтверждают его эффективность при акне, фотостарении и нарушении текстуры кожи. В отличие от многих трендовых ингредиентов, его статус основан не на маркетинге, а на длительных наблюдениях и реальной практике.

Он одновременно работает и с акне, и с возрастными изменениями

Редкий случай, когда средство закрывает сразу несколько задач. Третиноин стимулирует выработку коллагена, выравнивает тон кожи, уменьшает глубину мелких морщин и постакне. Поэтому его часто назначают не только при воспалениях, но и как часть антивозрастного ухода. Это не просто приятный бонус, а вполне логичное продолжение действия актива на клеточном уровне.

Но это уход не для всех

Третиноин требует аккуратности.

«В начале использования возможны сухость, шелушение, покраснение, что нормально для так называемого периода адаптации. Он не подходит для очень чувствительной кожи без подготовки и не используется во время беременности. Плюс он делает кожу более чувствительной к солнцу, поэтому защита SPF — обязательное условие в любое время года и при любой погоде», — говорит врач.

Кому он действительно полезен

В первую очередь — людям с акне (особенно комедональной формой), неровной текстурой кожи, постакне. Также он может быть полезен при первых признаках фотостарения: тусклый цвет лица, снижение плотности кожи, мелкие морщины. Но, конечно, очень важно, чтобы его назначил специалист, который подберет концентрацию и схему.