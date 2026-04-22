Какие куртки модно носить этой весной

Весна всегда приходит с ощущением облегчения... В воздухе становится больше движения, гардероб постепенно освобождается от тяжелых слоев одежды. Но вместе с этим появляется главный вопрос сезона: что носить вместо зимней куртки, чтобы было и удобно, и актуально, и достаточно тепло для переменчивой погоды?

Весенние куртки 2026 отвечают на него сразу в нескольких направлениях: от утилитарных моделей до мягких силуэтов с акцентом на форму и детали. Здесь нет одной доминирующей тенденции: мода работает сразу с несколькими эстетиками, позволяя выбирать под настроение и ритм жизни.

Парка: возвращение практичности в городском ритме

Парка снова занимает уверенную позицию в весеннем гардеробе. Она умеет балансировать между функциональностью и повседневным стилем. Современные версии стали легче и пластичнее, но сохранили свою главную идею — защиту от ветра и дождя без ощущения грузности, от которого мы устали за зиму с ее бесформенными пуховиками.

Фасон у парок остается свободным, иногда даже намеренно объемным, чтобы под него легко помещались свитеры и худи. Основная палитра строится вокруг природных оттенков: хаки, приглушенный зеленый, песочный и мягкий бежевый. Важная деталь — крупные карманы, которые украшают силуэт и делают куртку максимально функциональной. Парка легко вписывается в повседневный гардероб и одинаково уверенно смотрится с джинсами, трикотажем и более женственными вещами.

Куртка с высоким воротником: акцент на форму

Куртка в этом сезоне становится более закрытой. Главный элемент — высокий воротник, который заменяет шарф и защищает от ветра. Воротник может быть плотным или более мягким, но в любом случае он формирует вертикаль и визуально вытягивает силуэт.

Фасоны варьируются — от укороченных моделей до удлиненных вариантов, включая версии с акцентными плечами или мягкими линиями рукава. Куртка с высоким воротником легко адаптируется под разные стили: она одинаково органично работает и в строгих образах, и в более расслабленных сочетаниях.

Куртка с кулиской: регулировка формы как новый подход к силуэту

Куртка с кулиской становится одним из самых функциональных решений сезона. Ее ключевая особенность — возможность менять посадку. Один и тот же силуэт может быть расслабленным или более деловым, в зависимости от того, как затянут пояс. Крой позволяет легко управлять пропорциями: можно подчеркнуть талию или, наоборот, оставить свободный объем.

Материалы используются разные — от плотного хлопка до технологичных тканей, что делает модель универсальной для межсезонья. В стилизации куртки с кулиской хорошо сочетаются с простыми базовыми вещами, где именно форма верхней одежды становится главным акцентом.

Кожаный бомбер: спортивная форма с более строгим характером

Кожаный бомбер остается одной из самых универсальных моделей весеннего гардероба. Его узнаваемый силуэт с мягким объемом и резинкой по низу делает его удобным для повседневной носки, но в новом сезоне он становится заметно более выразительным.

Часто встречаются варианты с плотной кожей, минималистичной фурнитурой и чистыми линиями. Иногда добавляются винтажные эффекты, например, легкая потертость или мягкая фактура, которая делает вещь менее новой на вид.

Бомбер из шерсти: спокойная альтернатива спортивной классике

Шерстяной бомбер — это более мягкая и элегантная версия привычной спортивной куртки. Он сохраняет форму, но становится ближе к классическому гардеробу. Вариант особенно удобен в начале весны, когда хочется заменить пуховик, но еще рано переходить на совсем легкие вещи.

Часто шерстяные бомберы выглядят почти минималистично, без лишнего декора, что позволяет использовать их даже в деловых образах. Они легко заменяют легкое пальто или жакет, оставаясь при этом комфортными для повседневной носки.

Ветровка: от спортивной функции к городскому стилю

Ветровка окончательно выходит за пределы спортивного гардероба. Теперь это не только защита от ветра и дождя, но и полноценный элемент городского образа. В сезоне одновременно существуют два направления: максимально лаконичные модели и более выразительные версии с акцентом на цвет и форму.

Минималистичные ветровки выполнены из плотных материалов и часто лишены лишнего декора, что делает их почти универсальными. Более яркие варианты играют на контрасте (насыщенные оттенки, выразительные детали и активный характер). В обоих случаях сохраняется главное: легкость и функциональность, позволяющие сочетать ветровку с самыми разными элементами гардероба.

Куртка рабочего: утилитарность как новая эстетика

Куртка в рабочем стиле продолжает укрепляться как одна из ключевых вещей сезона. Ее основа — практичность, которая становится частью визуального кода. Прямой или свободный крой, плотные ткани и множество функциональных деталей формируют узнаваемый характер.

Главный акцент в ощущении естественности и отсутствии лишнего декора. Куртка рабочего легко вписывается в повседневные образы и одинаково хорошо смотрится с денимом, трикотажем или более строгими элементами гардероба.

Стеганые куртки: стабильная классика межсезонья

Стеганые куртки остаются одной из самых надежных категорий весеннего гардероба, потому что вошли в моду они много сезонов назад и все никак оттуда не выйдут. Особая структура делает их практичными, но при этом визуально легкими.

Ромбовидная или горизонтальная стежка формирует мягкий объем, который не перегружает силуэт, как, например, дутые варианты. Стеганные куртки отлично комбинируются с разными стилями.

Джинсовые куртки оверсайз: расслабленный силуэт

Объемные джинсовые куртки продолжают развивать эстетику 90-х. Их отличает свободная посадка, увеличенная линия плеч и ощущение легкой небрежности в силуэте. Деним может быть классическим, немного выбеленным или с винтажным эффектом.

Иногда встречаются декоративные элементы, но основа остается прежней — простота и универсальность. Джинсовый куртки легко вписываются в повседневный гардероб и работают как базовый слой для самых разных образов.

Куртка-рубашка: универсальный гибрид

Куртка-рубашка закрепилась как один из самых удобных форматов межсезонной одежды. Она может выступать как верхний слой или как часть многослойного образа. Свободный крой, плотные ткани и минималистичный дизайн делают куртку-рубашку универсальной. Сочетать ее можно с разными стилями, не перегружая общий образ и сохраняя баланс между комфортом и аккуратностью.