Названа привычка, из-за которой появляются морщины

На первый взгляд поза сна кажется безобидной деталью, не имеющей отношения к состоянию кожи, однако зачастую прослеживается прямая связь между положением лица во время сна и формированием ранних морщин. О том, как именно эта привычка влияет на внешность, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология», к. м. н. Екатерина Шадрина.

Как отметила врач, в отличие от мимических морщин, которые формируются из-за работы мышц, здесь действует другой механизм — постоянная деформация тканей.

«Когда человек спит лицом в подушку, кожа длительное время находится в состоянии механического сдавления, вплоть до 6–8 часов, пока длится ночной сон. Формируются так называемые заломы сна, которые сначала исчезают после пробуждения, но со временем превращаются в статические морщины, ведь с возрастом снижается выработка коллагена, и кожа становится менее устойчивой к негативным воздействиям», — объяснила Шадрина.

Особенно уязвимы, по ее словам, зоны с более тонкой кожей: область вокруг глаз, щеки, носогубная зона и зона декольте. По словам специалиста, при постоянном давлении нарушается микроциркуляция, замедляется лимфодренаж, в результате чего могут появляться отечность, тусклый цвет лица и снижение тонуса кожи.

«Кроме того, такая поза сна может усиливать асимметрию лица. Если человек годами спит на одной стороне, давление распределяется неравномерно, что со временем отражается на внешнем виде — одна сторона лица может выглядеть более "уставшей" и птозированной», — добавила косметолог.

При этом она обратила внимание, что речь идет не о разовых эпизодах, а о регулярной привычке. Именно длительное и систематическое давление запускает процессы, которые приводят к видимым изменениям.

Оптимальной с точки зрения профилактики она назвала сон на спине. В таком положении кожа не подвергается механическому сдавлению, сохраняется нормальная микроциркуляция и снижается риск формирования заломов.

Если полностью отказаться от привычной позы сложно, можно частично снизить негативное влияние.

«Например, использовать наволочки из гладких тканей, которые уменьшают трение, или подобрать подушку, которая меньше деформирует лицо во время сна. Также важно поддерживать общее состояние кожи: достаточное увлажнение, защита от ультрафиолета и грамотный уход помогают повысить ее устойчивость к внешним факторам», — рекомендовала Шадрина.

В заключение врач отметила, что привычка спать лицом в подушку — это не просто вопрос комфорта, а фактор, который при длительном воздействии может ускорять процессы старения кожи. И чем раньше обратить на это внимание, тем проще сохранить ее плотность, гладкость и ровный тон.