Как грамотно выбрать солнцезащитные очки

Вы когда-нибудь примеряли десяток моделей солнцезащитных очков и никак не могли понять, какие из них вам идут больше всего? Очки — коварный аксессуар. Они могут приподнять скулы, сделать взгляд выразительнее и добавить лицу скульптурности. А могут безжалостно утяжелить нижнюю треть лица, подчеркнуть то, что вы хотели бы скрыть, сделать мягкие черты лица угловатыми, и, наоборот.

Только вот поиск идеальных очков может занять достаточно времени, особенно, если вы ориентируетесь исключительно на тренды, а не форму своего лица... Разбираемся, какому лицу какие солнцезащитные очки подойдут лучше всего, а от каких стоит воздержаться.

Главный закон: противоположности притягиваются

Не зря же мы в школе физику учили, в конце-то концов. Вот она нам и пригодилась там, где совсем не ждали. Забудьте на время про моду. Единственное правило, которое работает безотказно: очки должны контрастировать с формой вашего лица. Мягким, округлым чертам нужна четкая геометрия. Резким, угловатым — плавные линии. Но форма — это только начало. Есть еще ширина, цвет, посадка. Игнорировать любой из параметров, значит рисковать.

Круглое лицо: ищем углы

У круглого лица ширина и длина почти одинаковы, щеки — самая выразительная часть, а линии подбородка и челюсти мягкие, без острых переходов. Ваша задача визуально вытянуть овал, добавив вертикали и четкости. Для этого нужны очки с выраженными углами. Прямоугольные и квадратные оправы работают отлично. Особенно хороши модели с приподнятыми внешними уголками (их часто называют «кошачий глаз» или «бабочка»). Они удлиняют лицо и делают скулы более острыми.

Обратите внимание на заушники: массивные дужки, которые крепятся в верхней части оправы, создают дополнительную вертикаль. А вот чего стоит избегать, так это круглых очков. Они лишь подчеркнут округлость вашего лица и могут сделать его отекшим на вид. Также игнорируйте слишком маленькие линзы: узкие модели сделают лицо визуально шире. Также не берите оправы с объемными дужками в нижней части, они зрительно делят лицо пополам, добавляя ненужной ширины.

Овальное лицо: универсальность с нюансами

Овал считается идеальной формой лица именно потому, что ему идет все или почти все. Вам повезло, вы можете примерять и авиаторы, и вайфареры, и круглые ленноны, и «кошачий глаз». Однако есть два ограничения. Первое: очки не должны закрывать брови. Верхняя линия оправы лучше всего работает, когда она повторяет изгиб бровей или проходит чуть выше.

Второе: избегайте слишком широких моделей с высокими линзами, которые закрывают яблочки щек. Они могут нарушить природную гармонию пропорций. Если ваше овальное лицо к тому же вытянутое (то есть длина заметно больше ширины), добавьте горизонталь. Авиаторы с ярко выраженной верхней линией рамки или массивные оправы с широкими дужками визуально расширят лицо, сделав его более сбалансированным.

Квадратное лицо: смягчить и округлить

Квадрат — это мощная челюсть, широкий подбородок и примерно равные ширина и длина. Здесь нет даже намека на мягкость, зато есть сила. И задача солнцезащитных очков эту силу не сломать, а уравновесить. Вам нужны плавные, округлые формы. Круглые очки — идеальный кандидат. Они сглаживают углы, делают черты более женственными. Авиаторы в каплевидной форме тоже хороши: их мягкая нижняя часть привносит нужную пластику.

Овальные оправы и модели типа «кошачий глаз» с плавными линиями тоже подойдут. Чего стоит избегать, так это квадратных и прямоугольных оправ. Они будут повторять геометрию лица, делая ее еще жестче. Узкие, миниатюрные очки тоже не вариант: они лишь подчеркнут массивность челюсти. Выбирайте модели средней ширины или оверсайз, но с округлыми линзами. И обратите внимание на тонкую металлическую оправу или полуободковые модели — они смотрятся легче и не добавляют лишней тяжести.

Прямоугольное лицо: расширяем и смягчаем

Прямоугольник отличается от квадрата длиной: лицо вытянуто вверх, но при этом челюсть и лоб остаются широкими, углы — выраженными. Цель — визуально расширить скулы и немного сократить длину. Круглые и овальные оправы с этим справляются лучше всего. Ленноны (круглые очки с тонкой оправой) создают мягкий контраст. Авиаторы добавляют нужную горизонталь.

Массивные модели тоже могут работать, если они достаточно широкие и не слишком высокие. А вот узкие вытянутые оправы — табу. Они лишь подчеркнут длину лица. Также избегайте квадратных форм, они усилят угловатость. Если хотите «кошачий глаз», выбирайте модели с не слишком высокими углами, чтобы не вытягивать лицо еще больше.

Сердцевидное лицо: балансируем верх и низ

Сердце (или перевернутый треугольник) — это широкий лоб, выраженные скулы и узкий, часто заостренный подбородок. Здесь главная задача не расширять верхнюю часть и добавить объема нижней. Поэтому идеальные очки — авиаторы. Их каплевидная форма смещает акцент вниз, визуально утяжеляя нижнюю треть лица. Круглые оправы тоже работают: они отвлекают от широкого лба и добавляют мягкости подбородку.

«Кошачий глаз» возможен, но с осторожностью. Выбирайте модели с не слишком вытянутыми к вискам углами, иначе вы еще больше расширите верхнюю часть. Категорически не подходят массивные, широкие оправы, особенно с толстой верхней линией. Они сделают лоб еще массивнее. Также избегайте квадратных и прямоугольных форм, они добавят резкости там, где не нужно.

Треугольное лицо (груша): расширяем верх

Треугольное лицо — это узкий лоб, широкие скулы и массивный подбородок. По сути, перевернутое сердце. Здесь нужно зрительно расширить верхнюю часть и отвлечь внимание от низа. Для этого подходят очки с акцентом на верхней линии оправы. «Кошачий глаз» — беспроигрышный вариант: широкие верхние углы расширяют лоб и скулы.

Очки-стрекозы (с крупными линзами, сужающимися книзу) тоже хороши. Авиаторы здесь менее эффективны, но если выбрать модель с широкой верхней дужкой, они сработают. Избегайте узких оправ и квадратных форм — они сделают нижнюю часть еще тяжелее. Также не подходят очки без оправы: они не добавляют объема вверху. Выбирайте модели с выразительной верхней линией, возможно, с декором или цветным акцентом.

Ромбовидное лицо: сужаем скулы

Ромб — самая редкая форма. Узкие лоб и подбородок, но очень широкие, острые скулы. Задача — визуально расширить лоб и заузить скулы. Для этого нужны оправы с округлыми линиями, но при этом достаточно широкие, чтобы перекрыть зону скул. Ленноны (круглые очки) работают отлично: их плавность не прибавляет объема скулам, а мягко их обтекает. «Кошачий глаз» с вытянутыми к вискам углами расширяет лоб, что хорошо. Клабмастеры (оправы с широким верхом и тонким низом) создают четкую горизонталь в области лба. Избегайте узких, вытянутых оправ и очков с острыми углами, они подчеркнут скулы, которые итак слишком выражены. Также не берите слишком маленькие очки: они потеряются на фоне широких скул.