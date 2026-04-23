51-летняя Пенелопа Крус снялась для глянца в необычном наряде

Актриса Пенелопа Крус стала лицом нового выпуска журнала S Moda. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя Пенелопа Крус позировала на обложке в серых брюках, голубой рубашке, свитере и пестром жакете. На других кадрах актриса снялась в пестрой юбке-карандаш и укороченном жакете, а также в твидовом костюме, платье с юбкой из перьев и джинсах. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж. Все наряды съемки были разработаны дизайнером Chanel Матье Блази.

© Соцсети

В конце января знаменитость посетила показ бренда Chanel в Париже. Пенелопа Крус появилась на публике с обновленным имиджем: теплым тоном волос и стрижкой. Актриса предпочла для выхода полупрозрачное черное платье из тонкого трикотажа и кардиган. Образ дополнили туфли из кожи и сумка-клатч.

До этого Пенелопа Крус стала героиней нового выпуска китайского журнала W Magazine. Актриса предстала на обложке в белой блузе с короткими рукавами, которая дополнила ярко-красную макси-юбку с перьями. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж с черной подводкой и помадой.