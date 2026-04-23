Стилист Лисовец объяснил, как носить купальник в повседневном образе

Стилист Влад Лисовец объяснил, как носить купальник в повседневном образе. Об этом он написал в личном блоге.

«На самом деле купальник вполне может играть свою роль в вашем гардеробе и я сейчас не только про процесс купания. Сплошной купальник — альтернатива боди, можно носить с брюками и юбками на низкой посадке, не переживая, что нужно постоянно что-то поправлять. Верх от раздельного купальника можно использовать как бра для вечернего образа, под пиджак, например, вроде бы и на голое тело, но не совсем. Или можно добавить еще один актуальный тренд — прозрачные ткани», — написал Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.