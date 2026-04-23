Дизайнер объяснил, как носить брошь в повседневном гардеробе

В 2026 году броши уверенно возглавили рейтинги самых востребованных аксессуаров сезона, которые добавят индивидуальности. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин.

По его словам, возвращение броши — закономерная реакция на годы тотального минимализма, когда хорошим тоном считалось умение не выделяться.

«После долгого периода безликой бижутерии люди снова хотят говорить своим образом. Брошь — первое, за что тянется рука, когда хочется индивидуальности, не меняя при этом весь гардероб. Это тихое, но вполне внятное несогласие с усредненностью», — рассказал эксперт.

Стилист отметил, что в тренде крупные цветочные броши — не обязательно из металла, дизайнеры активно работают с тканью, бумагой и пластиком, создавая почти скульптурные объекты.

«Популярна морская тема: черепахи, медузы, морские коньки и рыбы заменили приевшиеся ракушки и якоря прошлого сезона. Хорошо чувствует себя и классика — лаконичные геометрические формы, серебряные и золотые ветки, изящные камеи. Актуальны и винтажные находки: фамильные украшения, хрустальные зажимы, старые значки — все, что раньше казалось слишком торжественным для повседневной жизни. Принципиальное изменение сезона — брошь вышла из вечернего гардероба и прочно обосновалась в повседневном. Ее уже не берегут для театра или торжественного ужина. Она уместна с приталенным пиджаком на работе, с шерстяным пальто на прогулке, с вязаным кардиганом в выходной день», — рекомендовал он.

Специалист подчеркнул, что брошь обладает редкой демократичностью среди аксессуаров.

«Она не требует идеальной фигуры, определенного возраста или особого повода. Скучному пальто она добавляет характер, базовому свитеру — интригу, самому простому образу — индивидуальность. Таких универсальных вещей в моде немного. А один из главных приемов сезона — использовать брошь не только как украшение, но и как конструктивный элемент образа. Ею можно собрать ткань объемного кардигана на талии или груди, получив приталенный силуэт без всякой портновской работы. На объемном свитере брошь скрепляет рукава накинутого на плечи джемпера — один из самых снимаемых образов в уличной съемке этого сезона», — высказался эксперт.

По его мнению, брошь также хорошо работает и на аксессуарах: на клапане или ручке сумки, на кожаном поясе вместо пряжки, на ремешке туфель.