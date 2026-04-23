Как делать уход по типу старения

Врачи выделяют четыре основных типа старения, с оговоркой на то, что чаще встречаются их комбинации. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, главный тренер бренда BIOGEL Алина Видельгауз.

«Мелкоморщинистый тип характерен для людей с тонкой, светлой кожей и небольшой жировой прослойкой. Основная проблема такого типа — кожа рано начинает терять плотность, формируются избытки кожного лоскута. Если не профилактировать обезвоженность при таком типе старения, происходит ухудшение качества и плотности кожи. К 65 годам появляется густая сетка мелких и средних морщин по всему лицу, кожа напоминает тонкий пергамент, губы заметно истончаются, носогубные складки и морщины-марионетки углубляются. Овал обычно сохраняется неплохо, но качество кожи сильно выдает возраст», — рассказала эксперт.

Она отметила деформационно-отечный тип (или эффект «тяжелого» лица),который остается самым распространенным у людей славянского типа внешности.

«При таком типе профилактировать нужно появление брылей. Плотная кожа здесь более склонна к отекам, а тенденция к набору веса приводит к избыточности и перераспределению жировых пакетов. Жировые пакеты сильнее удерживают влагу, и со временем мягкие ткани начинают провисать, оттягивая кожу и создавая эффект «тяжелого» лица. При таком типе старения ближе к 65 годам у пациентов присутствует выраженный птоз нижней трети лица, брыли, второй подбородок, тяжелые щеки, мешки под глазами, потеря четкого контура челюсти, «индюшачья» шея. Лицо выглядит тяжелым и опущенным», — объяснила врач.

Видельгауз отметила, что при усталом типе профилактировать нужно снижение тургора, ухудшение микроциркуляции, что напрямую влияет на качество кожи.

«Когда мы говорим про усталый тип, мы имеем ввиду своего рода «легкую» версию деформационного старения, но без значительного набора веса. Он часто встречается у активных людей с нормальным или комбинированным типом кожи. Жировые пакеты заметно не увеличиваются, но имеют тенденцию к перераспределению локализации на фоне тренировок и динамичного образа жизни. К 65 годам пациенты с усталым типом старения сталкиваются с тусклостью кожи, глубокими мимическими морщинами, выраженными носослезными бороздами, опущением уголков глаз и губ и потерей объемов мягких тканей в области средней трети», — добавила косметолог.

По ее мнению, четвертый тип старения — мышечный.

«При таком типе мы видим мощный мышечный каркас лица и минимальную жировую прослойку. Старея по мышечному типу, мужчины и женщины долго сохраняют целостность лица, но чаще страдают от гипертрофии жевательных мышц. Именно эти мышцы делают лицо более «квадратным». В молодости гипертонус лица приводит к появлению глубоких заломов, которые необходимо профилактировать как можно раньше», — рекомендовала она.

Видельгауз перечислила способы ухода за каждым из типов старения.

«Для мелкоморщинистого типа необходимо делать акцент на дермальном увлажнении и восстановлении плотности дермы. Здесь хорошо будут работать биоревитализанты с гиалуроновой кислотой и трегалозой (трегалоза дополнительно запускает процессы очищения клеток и долгосрочной защиты). Полезны щадящие пилинги, сыворотки с ниацинамидом, процедуры, стимулирующие коллаген. При деформационном типе важно работать с лимфодренажными протоколами, укреплением связок и своевременным мягким аппаратным лифтингом», — посоветовала врач.

А для усталого и мышечного косметолог рекомендовала процедуры.