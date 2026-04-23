Как Джиджи Хадид изменила модельную индустрию

Супермодель Джиджи Хадид смогла изменить бизнес-подход в моделинге с помощью построения личного бренда. Об этом «Газете.Ru» рассказал ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров.

«Супермодель Джиджи Хадид 23 апреля отмечает 31 год. Она появилась в профессии в момент, когда индустрия переживала серьезный кризис идентичности. Традиционная модель — высокая, отстраненная, безмолвная — уступала место новому типу: живой, открытой, с мнением и собственным голосом. Хадид оказалась именно тем человеком, который закрепил этот переход. Она не просто вписалась в новую эстетику — она ее сформулировала», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что стремительный взлет в карьере, который критики поначалу объясняли происхождением и связями, на деле оказался результатом методичной работы.

«В индустрии принято считать, что модель — это данность: родилась с нужными параметрами, попала в нужное место, и карьера сложилась сама собой. Хадид разрушила этот миф не словами, а биографией. Она проходила кастинги, получала отказы, работала над телом и образом как спортсменка — и это в эпоху, когда любой ее шаг фиксировался в социальных сетях. Профессиональная дисциплина при тотальной публичности — это отдельное искусство», — отметил Егоров.

Стилист добавил, что при этом ее стиль — свободные силуэты, оверсайз-пиджаки, нейтральные тона с одним ярким акцентом — оказался неожиданно влиятельным для массовой аудитории: не подиумной, а реальной.

«Хадид интересна именно тем, что она переводила подиумные коды в язык улицы — и делала это органично, без ощущения насилия над образом. Ее стритстайл-фотографии расходились быстрее, чем съемки для глянца, потому что в них было то, что люди могли примерить на себя: объемный пиджак с белой футболкой, косуха поверх миди-платья, кроссовки там, где ожидались каблуки. Это и есть настоящее влияние — когда не ты тянешься к тренду, а тренд идет от тебя», — высказался ректор.

По его мнению, важным моментом в карьере Хадид стал запуск собственного бренда одежды.