Энн Хэтэуэй вышла в свет в платье с прозрачными вставками

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй появилась на публике в платье с «голым» корсетом. Фото опубликованы на сайте Page Six.

43-летняя Энн Хэтэуэй пришла на премьеру фильма «Дьявол носит Prada 2» в Лондоне. Актриса вышла в свет в черном платье Versace с корсетом с прозрачными вставками и юбкой с разрезом. Образ артистки дополнили босоножки на каблуках, массивные серьги и кольца. Артистка позировала перед фотографами с собранными в хвост волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.

21 апреля Энн Хэтэуэй стала самой привлекательной женщиной в мире по версии журнала People и снялась для его обложки. Актриса позировала в черном платье с глубоким декольте, украшенном аппликацией в виде цветов. Артистка также надела несколько колец и серьги. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и помадой.

14 апреля папарацци подловили Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке. Актриса направлялась на вечеринку по случаю презентации фильма «Мать Мария», где сыграла главную роль. Артистка позировала перед фотографами в черном прозрачном платье-сетке, спущенном пальто и туфлях на каблуках.