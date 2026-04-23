«Время, когда лицо говорит правду». Пластический хирург дал советы по уходу весной

Весенний сезон требует не просто смены косметических средств, а выработки грамотной стратегии восстановления, поскольку именно в это время лицо наиболее откровенно отражает последствия зимы: уровень стресса, качество ухода и образ жизни. Такое мнение в интервью argumenti.ru выразил пластический хирург и врач-косметолог Ринат Ситанович, отметив, что весна — это момент, когда лицо начинает «говорить правду.

По словам эксперта, после холодного периода кожа, как правило, становится обезвоженной, чувствительной и теряет тонус, а самая распространенная ошибка — попытка быстро исправить ситуацию агрессивными методами. Профессиональный подход, подчеркнул Ситанович, предполагает стратегию восстановления ресурса кожи: глубокое увлажнение, восстановление защитного барьера и улучшение микроциркуляции с цветом лица. Задача врача — вернуть коже ее собственный потенциал, чтобы лицо выглядело не «сделанным, а естественно свежим.

Весной кожа становится более чувствительной к ультрафиолету, поэтому агрессивные пилинги не стоит применять — они могут спровоцировать пигментацию. Однако, уточнил эксперт, это не означает полного отказа от процедур: оптимальными в это время года будут мягкие поверхностные пилинги для деликатного обновления, биоревитализация и мезотерапия для глубокого увлажнения, а также ботулинотерапия для контроля мимики.

«Современная эстетическая медицина — это не про избыточные объемы, а про точечную работу и внимание к деталям. Именно детали формируют тот самый «дорогой внешний вид», – подчеркнул Ситанович.

Особое внимание врач уделил рекомендациям для женщин старше 50 лет, пояснив, что в этом возрасте меняется не только качество кожи, но и архитектура лица, поэтому работать важно не только с морщинами, но и с общей гармонией. Он выстраивает работу по трем ключевым направлениям: восстановление плотности и сияния кожи, деликатная коррекция овала лица (скулы, подбородок) и мягкая работа с мимикой.

«Здесь особенно важна мера. Настоящий премиальный результат — это когда окружающие видят не вмешательство, а ухоженность, статус и внутренний ресурс», – отметил эксперт.

Говоря о весеннем уходе, Ситанович подчеркнул, что уход высокого уровня — это не количество средств, а правильно выстроенная система. В косметичке весной, по его словам, должны быть: мягкое очищение без агрессивных компонентов, сыворотка с антиоксидантами (в первую очередь витамин C), крем для восстановления кожного барьера, SPF-защита и деликатный уход за кожей вокруг глаз. Главный принцип, добавил врач, — поддержка и защита кожи, а не ее перегрузка.

При этом даже самый качественный домашний уход, по мнению эксперта, не способен полностью заменить работу врача.