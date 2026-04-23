Модель Алеся Кафельникова снялась в боди и «голой» юбке

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся в «голой» юбке появилась на презентации коллаборации NUME × Sorelle Era, которая прошла в Театральном центре «На Плющихе» 22 апреля. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба мероприятия.

Алеся Кафельникова вышла в свет в черном боди с декольте и кружевом, которое сочетала с прозрачной юбкой, массивным ремнем, лиловыми колготками и туфлями на каблуках. Модель добавила к образу голубые перчатки, клатч и диадему. Звезда подиумов позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем с черной подводкой.

Среди гостей также были Глюкоза, Ксения Дукалис, Елена Подкаминская, Зепюр Брутян и другие звезды.

На прошлой неделе Алеся Кафельникова стала лицом нового выпуска журнала Marie Claire. Манекенщица позировала в голубом мини-платье с глубоким декольте и белых чулках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий дневной макияж. На других кадрах модель снялась в красном платье с золотыми украшениями.

В январе Алеся Кафельникова впервые начала сотрудничать с международным брендом Estee Lauder. Модель стала героиней новой рекламной кампании марки. На фото манекенщица предстала в белом наряде с глубоким декольте и золотых каффах.