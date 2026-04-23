«Очень страшно». Солистка группы «Тату» высказалась о пластике

Солистка группы «Тату» (t.A.T.u) Лена Катина высказалась о пластике фразой «очень страшно». Ее комментарий приводит «Пятый канал».

41-летняя певица заявила, что выступает против хирургических вмешательств. Так, она призналась, что ее пугает наркоз и восстановление после него. Катина объяснила, что данный страх связан с перенесенной операцией на желчным пузыре, которая была сделана в 20 лет. По ее словам, с этим событием у нее связаны неприятные воспоминания.

«Мне очень страшно, я не хочу оперироваться. У меня была по здоровью операция, связанная с наркозом, поэтому нет. Я, честно говоря, считаю, что чем меньше их в жизни, тем лучше», — заключила знаменитость.

