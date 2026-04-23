Певица Анна Плетнева вышла в свет в платье с разрезом до бедра

Исполнительница хита «Плохая девочка» Анна Плетнева в платье с разрезом до бедра появилась на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ 2026. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба мероприятия.

48-летняя Анна Плетнева позировала перед фотографами в черном макси-платье с разрезом до бедра и открытыми плечами, которое дополнила туфлями на каблуках. Певица пришла на светское мероприятие с уложенными распущенными волосами и вечерним макияжем с черными стрелками. На одном из фото знаменитость была запечатлена, лежа на лестнице.

В конце марта Анна Плетнева снялась в ярком топе, оголив грудь. Солистка группы «Винтаж» позировала в откровенном наряде перед зеркалом и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она отметила, что готовится к гастролям.

Звезда рассказывала подписчикам, что идеальный вес для нее — 42 килограмма, и она старается его придерживаться. По словам артистки, она никогда не экспериментировала с системами питания и не собирается тратить время на подсчет калорий или выдерживание промежутков между приемами пищи. Плетнева также не признает «изнуряющие» тренировки в зале, она выбирает те виды спорта, где есть элемент соревнования, как в настольном теннисе.

Ранее сообщалось, что покупатели билетов на «Винтаж» в Астане требуют вернуть деньги из-за смены зала.