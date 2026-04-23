Блогерша Диброва в юбке с разрезом пришла на кинопоказ

Блогерша Полина Диброва и бизнесмен Роман Товстик посетили показ фильма «Кейт Мосс и Фрейд», организованный онлайн-кинотеатром START совместно с All Media Company в рамках 48-го Московского Международного кинофестиваля. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба мероприятия.

Полина Диброва появилась на публике в красном твидовом жакете с золотыми пуговицами, черной макси-юбке с разрезом и замшевых лодочках. Блогерша дополнила образ беретом, серьгами, несколькими кольцами и черной сумкой Saint Laurent. Она позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой. Бизнесмен предпочел белую рубашку, синий костюм и туфли.

Показ фильма «Кейт Мосс и Фрейд» стал первым для российской аудитории и состоялся раньше мировой премьеры, запланированной на июнь 2026 года. Среди гостей закрытого мероприятия также были Анастасия Сиваева, Мигель, Егор Дружинин, Ирина Хакамада и другие звезды.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года.

Ранее Диброва заявила, что хочет решить вопросы с бизнесом перед свадьбой.