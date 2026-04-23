Стало известно, сколько мужчин в России одеваются «как попало»

В России 19,6% жительниц считают, что их мужчина одевается «как попало». Об этом «Газете.Ru» рассказали сервисы CDEK.Shopping и Twinby, которые провели опрос.

38,6% респонденток оценили стиль своего партнера как «хороший, но иногда есть вопросы». 27,4% россиянок назвали образы «средними, без особого вкуса». При этом 9,8% женщин признались, что считают стиль своего мужчины «скорее плохим», а 4,2% — «очень плохим».

Большинство участниц опроса заявили, что внешний вид мужчины имеет для них значение. Для 36,5% россиянок это критически важно, а для 48,2% — «скорее важно».

«Описывая стиль партнера, 52,4% женщин назвали его casual или оверсайз. 41,7% — спортивный. 38,9% — классический. 27,5% — уличный (streetwear). 22,1% — old money. При этом 19,6% признались, что партнер одевается «как попало», а 16,8% — что он вообще не думает о стиле», — заявили аналитики.

Согласно опросу, у 58% случаются ссоры из-за одежды. 18% женщин признались, что у них бывают серьезные конфликты, а у 40% — шуточные.

При этом большая часть мужчин (73%) прислушивается к мнению своих возлюбленных. 34% молодых людей меняют стиль, а 39% иногда прислушиваются к замечаниям.

Больше половины женщин согласны мириться со странным стилем, если мужчина подходит им по другим критериям. Контроль стиля партнера допустимым считают 63,5% девушек.