Певица Лена Катина появилась на гала-ужине в платье с глубоким декольте

Солистка группы «Тату» Лена Катина стала гостьей гала-ужина Премии МУЗ-ТВ 2026. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба мероприятия.

41-летняя Лена Катина появилась на публике в черном мини-платье с глубоким декольте и шнуровкой, которое дополнила ботфортами на каблуках в тон и серьгами. Певица позировала перед фотографами с собранными в хвост волосами и макияжем с черными стрелками, румянами и красной помадой.

Среди гостей гала-ужина МУЗ-ТВ были Филипп Киркоров, Лолита, Анна Плетнева, Регина Тодоренко, Люся Чеботина, Оксана Самойлова и другие звезды.

До этого Лена Катина заявила, что не планирует делать пластические операции. Ее слова передает «Пятый канал». Певица призналась, что категорически против хирургического вмешательства, так как боится наркоза и последующего восстановления.

«Мне очень страшно, я не хочу оперироваться. Не хочу лежать под наркозом и потом выходить из него», — заявила Катина.

Она объяснила, что настороженно относится к хирургии из-за своего предыдущего опыта: в 20 лет ей пришлось удалить желчный пузырь.

«У меня была по здоровью операция, связанная с наркозом, поэтому нет. Я, честно говоря, считаю, что чем меньше их в жизни, тем лучше», — отметила артистка.

Ранее Лена Катина заявила, что ограничивает своих детей в сладком.