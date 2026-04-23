Как трендовая стрижка «с эффектом отросших волос» оживляет стиль

Если длинные волосы кажутся вам скучными и бесформенными, у нас для вас хорошая новость: в 2026 году это изменится. В моду вошла стрижка с эффектом отросших волос, которая выглядит так, будто вы давно не были у парикмахера. И это её главная особенность.

Этот тренд возвращает моду на максимально длинные волосы, но без ощущения тяжести и «плоского полотна». Волосы остаются длинными, почти до максимума, но при этом выглядят живыми и подвижными. Тот самый расслабленный калифорнийский стиль, будто ты только что вышла с пляжа.

Здесь нет чётких линий или заметной лесенки. Форма мягкая, переходы почти незаметны. Концы слегка прорежены, чтобы сохранить объём и убрать лишний вес. За счёт этого длина не выглядит тяжёлой, а наоборот, начинает двигаться.

Прядям у лица аккуратно вписываются в общую массу волос и создают мягкий контур. Никаких резких переходов – всё выглядит естественно, будто волосы сами так легли.

Чаще всего это лёгкие волны или просто естественная небрежность. Волосы не должны выглядеть идеально уложенными. Наоборот, эффект «чуть растрёпанно, но красиво» здесь работает на максимум.

Почему этот вариант так понравился модницам? Он не требует постоянного контроля. Не нужно записываться в салон каждый месяц и следить за каждой выбившейся прядью. Стрижка как будто подстраивается под тебя, а не наоборот. Волосы отрастают — и это только добавляет им характера.

Укладка становится максимально простой: можно высушить волосы естественным образом, добавить немного текстурирующего средства или слегка подкрутить пряди. Даже без этого всё будет выглядеть нормально. В жару легко собрать волосы в небрежный пучок или хвост — форма всё равно сохранится.

Стрижка с эффектом отросших волос даёт ощущение стиля без усилий. Ты вроде ничего специально не делаешь, но выглядишь так, будто продумала образ. Такой баланс между ухоженностью и расслабленностью сейчас и цепляет.