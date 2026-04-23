Эффективность арганового масла для красоты: правда или миф

Аргановое масло — жидкое золото родом из Марокко. Оно часто встречается в составах кремов, масок и средств для волос. Считается, что масло обладает увлажняющими свойствами, поэтому используется для производства средств, направленных на борьбу с сухостью, восстановлением волос и профилактику возрастных изменений.

Но действительно ли этот натуральный компонент работает или его популярность основана лишь на красивом маркетинге? Нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина рассказала, как действует аргановое масло и чего ждать от него на самом деле.

Что такое аргановое масло

Аргановое масло получают из плодов дерева, которое называется аргания колючая. Оно растет преимущественно в Марокко. Именно поэтому это масло достаточно долгое время считалось особенно ценным и редким.

«Масло богато жирными кислотами, витамином Е, фитостеролами и антиоксидантами. Такой состав делает его востребованным в косметологии, поскольку эти вещества помогают поддерживать защитный барьер кожи и уменьшают влияние внешних факторов. Особо ценно содержанием сквалена, который является липидным компонентом с антиоксидантными и смягчающими свойствами. Также естественно присутствует в кожном себуме человека, поэтому хорошо воспринимается кожей», — объясняет наш эксперт.

Польза для кожи

Самое важное и ценное в аргановом масле — это ярко выраженное смягчающее и восстанавливающее действие.

«Косметолога оно не заменит, морщины не уберет, но прекрасно уменьшает сухость, убирает шелушение и чувство стянутости. Особенно это актуально в холодное время года или, наоборот, после активного солнца», — советует Елена.

За счет богатого содержания антиоксидантов масло защищает клетки от окислительного стресса, который связан с преждевременным старением. При регулярном использовании кожа может выглядеть более гладкой и ухоженной.

«Но чтобы масло действительно было ценным и сохранило все полезные свойства, нужно учитывать при покупке способ отжима — холодный лучше, а также степень рафинации. Также важно смотреть на срок годности и обязательно соблюдать условия хранения: свет и тепло разрушают активные вещества», — объясняет нутрициолог.

Аргановое масло для волос

Аргановое масло улучшает внешний вид волос — они становятся более блестящими, уменьшается пушистость, а длина лучше защищена от пересушивания.

«Жирные кислоты обволакивают волос, делая его визуально более гладким. Если у вас окрашенные, поврежденные или пористые волосы, то оно подойдет идеально», — говорит специалист.

Однако если речь идет о сильном выпадении, ломкости из-за дефицитов или заболеваниях кожи головы, одно масло проблему не решит. В таких случаях наш эксперт советует применять комплексный подход и обратиться к специалисту за консультацией.

Правда или маркетинговый миф

Аргановое масло действительно работает как качественный уходовый компонент. Оно помогает коже удерживать влагу, смягчает, снижает сухость и улучшает внешний вид волос.