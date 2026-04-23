Эффективность арганового масла для красоты: правда или миф
Аргановое масло — жидкое золото родом из Марокко. Оно часто встречается в составах кремов, масок и средств для волос. Считается, что масло обладает увлажняющими свойствами, поэтому используется для производства средств, направленных на борьбу с сухостью, восстановлением волос и профилактику возрастных изменений.
Но действительно ли этот натуральный компонент работает или его популярность основана лишь на красивом маркетинге? Нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина рассказала, как действует аргановое масло и чего ждать от него на самом деле.
Что такое аргановое масло
Аргановое масло получают из плодов дерева, которое называется аргания колючая. Оно растет преимущественно в Марокко. Именно поэтому это масло достаточно долгое время считалось особенно ценным и редким.
«Масло богато жирными кислотами, витамином Е, фитостеролами и антиоксидантами. Такой состав делает его востребованным в косметологии, поскольку эти вещества помогают поддерживать защитный барьер кожи и уменьшают влияние внешних факторов. Особо ценно содержанием сквалена, который является липидным компонентом с антиоксидантными и смягчающими свойствами. Также естественно присутствует в кожном себуме человека, поэтому хорошо воспринимается кожей», — объясняет наш эксперт.
Польза для кожи
Самое важное и ценное в аргановом масле — это ярко выраженное смягчающее и восстанавливающее действие.
«Косметолога оно не заменит, морщины не уберет, но прекрасно уменьшает сухость, убирает шелушение и чувство стянутости. Особенно это актуально в холодное время года или, наоборот, после активного солнца», — советует Елена.
За счет богатого содержания антиоксидантов масло защищает клетки от окислительного стресса, который связан с преждевременным старением. При регулярном использовании кожа может выглядеть более гладкой и ухоженной.
«Но чтобы масло действительно было ценным и сохранило все полезные свойства, нужно учитывать при покупке способ отжима — холодный лучше, а также степень рафинации. Также важно смотреть на срок годности и обязательно соблюдать условия хранения: свет и тепло разрушают активные вещества», — объясняет нутрициолог.
Аргановое масло для волос
Аргановое масло улучшает внешний вид волос — они становятся более блестящими, уменьшается пушистость, а длина лучше защищена от пересушивания.
«Жирные кислоты обволакивают волос, делая его визуально более гладким. Если у вас окрашенные, поврежденные или пористые волосы, то оно подойдет идеально», — говорит специалист.
Однако если речь идет о сильном выпадении, ломкости из-за дефицитов или заболеваниях кожи головы, одно масло проблему не решит. В таких случаях наш эксперт советует применять комплексный подход и обратиться к специалисту за консультацией.
Правда или маркетинговый миф
Аргановое масло действительно работает как качественный уходовый компонент. Оно помогает коже удерживать влагу, смягчает, снижает сухость и улучшает внешний вид волос.
«Миф заключается в том, что не стоит ожидать от него мгновенного омоложения, исчезновения растяжек, полного восстановления волос за неделю или эффекта салонных процедур. Натуральные масла не являются волшебным средством», — предупреждает Елена.