Образ Мэрил Стрип покорил публику на премьере «Дьявол носит Prada 2»

Мэрил Стрип появилась на лондонской премьере «Дьявол носит Prada 2» в образе, который стал кульминацией всего промо-тура и фактически перетянул внимание даже с её культовой героини Миранды Пристли.

Стилист актрисы Микаэла Эрлангер выстроила для тура полноценную модную историю, где каждый выход Мэрил выглядел как самостоятельное заявление. В Лондоне она появилась в эффектном красном атласном пальто от Prada и строгом монохромном костюме — финальном аккорде длинной цепочки образов, включавшей платья от Saint Laurent, кутюрные силуэты от Givenchy и архитектурные образы от Celine.

По словам Эрлангер, ключевой идеей было не «одевать Миранду», а показать саму Мэрил — сильную, элегантную и современную женщину, без ощущения костюма или маски. Именно поэтому каждый выход строился вокруг чистых линий, структуры и ощущения уверенной власти. Стилист также призналась, что этот промо-тур стал для неё одним из самых увлекательных проектов. Она назвала его «мета-дрессингом» — когда образы отсылают к индустрии моды, цитируют её прошлое и одновременно остаются актуальными сегодня.

Финальный лондонский образ был задуман как логическое завершение всей истории: мощный, лаконичный и при этом гламурный. В качестве детали, подчеркивающей связь с миром фильма, использовался мини-клатч в виде журнала Runway от Judith Leiber — символ самой вселенной, в которой разворачивается история.