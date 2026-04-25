Екатерина Климова вышла в свет в кружевном платье-бюстье

Актриса Екатерина Климова посетила закрытие ММКФ с 19-летним сыном Матвеем от актера Игоря Петренко. Снимки появились в фотобанке.

Екатерина Климова предпочла для выхода белое платье-бюстье из кружева, которое дополнила черными перчатками и поясом. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж. Перед папарацци актриса появилась вместе с сыном Матвеем, который надел классический черный костюм.

Климова признавалась в личном блоге, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортивном зале, ей не нравятся такие тренировки, однако знаменитость часто плавает, ходит пешком и делает зарядку, поддерживая мышцы в тонусе. И по мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.

Артистка не афиширует личную жизнь после развода с актером Гелой Месхи в 2019 году. Это был третий брак Климовой. У звезды четверо детей от разных мужчин: дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от коллеги Игоря Петренко и девочка Белла от Месхи.