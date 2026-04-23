Весенний гардероб без лишнего: стильные находки на каждый день
После зимы почти у всех одно и то же настроение — хочется убрать подальше темные вещи и добавить в гардероб хоть немного цвета и легкости. Но лучше без лишнего фанатизма выбирать вещи, которые будут носиться не один сезон.
Сейчас снова активно носят клетчатые фланелевые рубашки. Если раньше их чаще накидывали вторым слоем на футболку, то теперь вариантов больше: надевают и под джемпер, и на лонгслив, и даже как самостоятельную вещь. Такой многослойный подход выглядит живо и не скучно, плюс реально удобно в переменчивую погоду, отмечает Дзен-канал Olga Pashuk.
Свободные хлопковые рубашки со спущенным плечом дают расслабленный силуэт — ничего не давит, не тянет, и образ сразу становится более современным. Такие вещи спокойно можно носить круглый год, не только весной.
Кеды из замши — еще одна удачная находка. Особенно если они не базового цвета, а, например, с теплым оттенком, который можно сочетать сумкой или деталями в одежде. Вообще, вещи со цветом или принтом удобны тем, что к ним проще подбирать аксессуары — не нужно ломать голову каждый раз.
Оверсайз пиджак с цветочным принтом — вариант для тех, кто хочет добавить немного характера в образ. За счет прямого кроя он легко комбинируется с разной одеждой: с брюками, леггинсами, юбками. Можно собрать и более строгий вариант, и что-то расслабленное. Плотная ткань держит форму, а подкладка из вискозы делает вещь комфортной в носке.
На начало весны хорошо работает куртка из искусственной кожи с утеплителем. Такая вещь спокойно вписывается в разные стили — от более грубых до женственных. По факту это универсальный вариант: надел и не думаешь, подойдет или нет. Что-то среднее между косухой и бомбером — выглядит актуально и не перегружает образ.
Из трендов остаются брюки-алладины, но тут есть нюанс. Они выглядят интересно, но не всегда практичны. Проще не гнаться за отдельной вещью, а поиграть с тем, что уже есть. Например, заправить обычные брюки в обувь или носки, добавить объем снизу — и эффект примерно тот же. Быстро, без лишних трат и без ощущения, что купил вещь “на один раз”.
Брюки с завязками — еще один вариант для тех, кто хочет немного разнообразия. Удобная ткань, нормальная посадка, карманы — все как надо. Завязки дают возможность чуть менять силуэт, хотя убрать их полностью не получится без переделки. Зато такие брюки легко вписываются и в повседневные образы, и в более спокойный рабочий гардероб, если нет жесткого дресс-кода.
В итоге все сводится к простому: не обязательно скупать все тренды подряд. Достаточно пары удачных вещей и умения комбинировать их между собой. Тогда гардероб будет работать, а не просто висеть в шкафу.
