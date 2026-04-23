Движение в деталях: как носить бахрому, чтобы она выглядела современно

Бахрома долгое время жила в четко очерченных границах: фестивальные образы, ковбойские мотивы, богемная вольность в духе раннего бохо. Стоило появиться бахромчатому краю на жакете — и образ немедленно считывался как цитата из семидесятых или отсылка к лугу с ромашками.

Бахрома не исчезла — она сменила настроение. Из декоративного элемента превратилась в конструктивный: строже по линии, точнее по назначению. Она больше не рассыпается хаотичными нитями по краям изделия, а встраивается в него как архитектурный элемент. Теперь она работает на движение — в этом и есть ее новая сила.

Как изменилась бахрома

От богемы к графике

Если сравнить бахрому десятилетней давности с тем, что появляется сегодня на подиумах и в уличных образах, разница очевидна. Прежняя жила по принципу «чем больше, тем лучше»: нити разной длины, смешанные фактуры, ощущение нарочитой небрежности — словно вещь сшита где-то у костра на закате.

Сегодняшняя бахрома подчинена геометрии. Она располагается точно по линии кроя — по краю рукава, по борту жакета, вдоль подола пальто. Нити одинаковой длины, четкий ритм повторения, без излишней лохматости.

Силуэт остается строгим: плечи на месте, форма не теряется под декором. Бахрома не разрушает крой — она его подчеркивает.

От декора к ритму

Бахрома обрела функцию, которой у нее прежде не было: она задает ритм образа и создает динамику во время движения. Когда человек идет — нити колышутся, откликаются на шаг, ветер, на поворот корпуса. Вещь буквально оживает. Бахрома стала визуальным эффектом, который раскрывается только в движении.

Поэтому она так органично смотрится на вещах с четкой линией: жакетах, пальто, структурных платьях. Строгая форма и подвижная деталь создают напряжение — в нем вся суть современного прочтения бахромы.

В коллекциях сезона весна-лето 2026 заметен устойчивый интерес к «живым» элементам в одежде: бахрома, перья, слоистые фактуры — все, что реагирует на естественные движения тела.

Сдержанная палитра

Еще одно важное изменение — в цвете. Современная бахрома редко бывает яркой. Коричневый, черный, молочный, серый — палитра намеренно нейтральная, почти монохромная. Цвет не конкурирует с фактурой, а дает ей быть главным элементом.

Когда нити двигаются, они сами по себе создают игру света и тени. Добавь насыщенный оттенок — и фактурная игра потеряется: глаз будет цепляться за цвет, а не за движение нитей.

Почему бахрома снова в фокусе

За возвращением бахромы стоит одна внятная причина: мода устала от плоскости и монотонности. После нескольких лет, когда главным элементом был сам крой, а поверхность ткани оставалась намеренно безмолвной и нейтральной, появился запрос на детали с характером — те, что несут смысловую нагрузку и существуют не как украшение, а как часть общей конструкции.

Как носить бахрому в городе

Главная задача — сделать так, чтобы вещь с бахромой считывалась как часть продуманного городского гардероба, а не как театральный костюм. Ответ — в нескольких принципах, которые легко применить на практике.

Встраивать в строгие вещи

Самое важное правило: бахрома работает в паре с четким кроем. Жакет с бахромой по борту, пальто с нитями по краю рукава, структурное платье с бахромой вдоль подола — во всех трех случаях четкий крой держит образ: бахрома не уводит его в сторону богемы.

Мягкий оверсайз-свитер с бахромой — проигрышная комбинация: одна мягкость накладывается на другую, контраст исчезает, и бахрома растворяется в силуэте вместо того, чтобы его оживить.

Аксессуары с бахромой: мягкий вход в тренд

Если вещь с бахромой кажется пока слишком смелым шагом — начните с аксессуаров.

Пояс с длинной бахромой до колена и ниже на прямых брюках, сумка с кистями, шарф с бахромчатым краем поверх лаконичного пальто — каждый из этих вариантов добавляет движение в образ, не меняя его характер целиком.

Аксессуары с бахромой стали одним из самых заметных акцентов в коллекциях SS26: рафиевые сумки с кистями, бахромчатые пояса поверх прямых силуэтов — детали, которые мгновенно делают образ интереснее и при этом легко повторяются в повседневной сборке.

Логика та же: аксессуар с бахромой работает как единственный акцент. Остальное — нейтральное, лаконичное, без конкурирующих деталей. Пояс с бахромой поверх однотонного платья или узких брюк — уже осознанный образ, не перегруженный и не случайный.

Верх с бахромой — низ спокойный

Один из самых простых способов носить бахрому в городе — сосредоточить ее в верхней части образа, оставив низ в покое.

Жакет с бахромой по краю к прямым брюкам или джинсам без лишних деталей. Пальто с нитями по рукаву к однотонному джемперу и спокойным брюкам. Вся динамика сосредоточена сверху, низ дает опору и равновесие.

Работает и обратное: юбка с бахромой — и к ней простой джемпер, облегающий топ или свитер. Никаких объемных рукавов, воротников с характером, принтов. Низ уже берет на себя все внимание — верху остается только не мешать.

Выбирать фактуры с характером

Бахрома — подвижная и мягкая по природе. Ее лучший партнер — материалы с противоположными качествами: плотная шерсть, фактурный хлопок, матовая кожа. Контраст делает обе вещи интереснее — и бахрома, и ткань выигрывают от соседства.

Шелк или атлас рядом с бахромой, напротив, работают хуже: слишком много текучести в одном образе, слишком мало опоры.

Платье с бахромой: как не переборщить

Платье с бахромой — самый концентрированный вариант: деталь и основа вещи существуют вместе, без возможности разбавить образ другим низом или другим верхом. Поэтому здесь особенно важно, чтобы остальное было выдержанным.

Длинная бахрома — от пятнадцати сантиметров — на платье дает выраженный драматичный эффект: это образ-высказывание, он требует сдержанного окружения. Лаконичные туфли без декора, минимум украшений, сумка-клатч без лишних деталей.

Короткая бахрома — до десяти сантиметров — работает мягче и дает больше свободы в сборке образа: с такой вещью можно позволить себе интересную обувь или сумку с фактурой.

В обоих случаях платье с бахромой не нуждается в слоях. Жакет поверх возможен — но только строгий, без собственных декоративных деталей. Иначе два активных элемента начнут соперничать, и образ рассыпется.

Частые ошибки

Полный бохо-образ. Бахрома плюс этнические принты, многослойные ткани, объемные украшения — и образ превращается в цитату из другой эпохи. Современная бахрома живет в строгом окружении, а не в богемном.

Слишком много движения. Бахрома, широкие рукава, многоярусная юбка — избыток динамики, образ теряет фокус. Подвижный элемент должен быть один, и бахрома с этой ролью справляется сама.

Активные принты рядом. Клетка, крупный цветок, графичный орнамент — любой выразительный принт начнет конкурировать с бахромой за внимание. В этой конкуренции не будет победителей, останется только визуальный шум.

Бесформенные силуэты. Мягкая, текучая вещь без четкой линии кроя — неподходящая пара для бахромы. Два мягких элемента не создают напряжения, образ оседает и теряет форму.

Бахрома работает, когда она встроена в образ как элемент конструкции. Современная версия этой детали — про ритм, диалог между строгой формой и живой фактурой, про движение, которое делает образ объемным и выразительным.

Главный принцип один: чем спокойнее все вокруг, тем убедительнее работает бахрома. Она уже делает все, что нужно. Остается только не мешать ей.