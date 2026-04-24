Хейли Бибер посетила гала-ужин в «голом» платье из кружева

Модель Хейли Бибер посетила традиционный гала-ужин Time100 в честь выхода ежегодного списка «100 самых влиятельных людей мира» по версии журнала Time в Нью-Йорке. Об этом сообщает Vogue.

Хейли Бибер предпочла для выхода «голое» платье из голубого кружева с глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж с нюдовой помадой.

В 2018 году Хейли вышла замуж за Джастина Бибера. 9 мая 2024-го манекенщица объявила о своей беременности. В конце августа того же года певец сообщил, что они с женой впервые стали родителями.

В конце сентября Джастин и Хейли Бибер поделились фото, сделанным во время съемки с годовалым сыном Джеком. Модель сидела на руках у исполнителя. Манекенщица была одета в белую облегающую майку и синие джинсы. Интернет-пользователи посчитали, что у бизнесвумен виден округлившийся живот. Но модель опровергла слухи о беременности.