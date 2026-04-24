Когда начинать ботокс и кому он не подходит: что важно знать до первого укола

Ботокс давно стал вполне обычным инструментом ухода. Из-за этого его часто начинают рассматривать слишком рано — или, наоборот, откладывают до момента, когда мимические морщины уже закрепились. Так когда же можно начинать думать об инъекциях красоты, на что ориентироваться?

Правильный вопрос здесь не «в каком возрасте», а «в каком состоянии кожи и с какими задачами». Косметолог Ирина Горлова рассказала, по каким параметрам оценивать готовность к ботоксу и в целом — необходимость его применения.

Возраст — не критерий, важнее мимика и состояние кожи

Начинать ботокс, что называется, по паспорту — ошибка. У одниъ активная мимика формирует заломы уже к 25-27 годам, у кого-то и в 40 кожа остается ровной в покое.

«Смысл процедуры — работать с мимическими морщинами, то есть теми, которые появляются при движении мышц. Если в покое кожа гладкая, а линии есть только при улыбке или нахмуривании, речь идет о профилактике, а вот когда морщины уже фиксируются в покое — это коррекция. И в первом, и во втором случае возраст вторичен», — настаивает эксперт.

Оптимальный момент — когда морщина задерживается

Самый рациональный момент для ботокса — когда мимическая складка начинает оставаться на коже даже после расслабления лица. Это промежуточная стадия: еще не глубокая морщина, но уже не просто след от движения мышцы. В этот момент ботокс работает максимально эффективно — он не дает залому закрепиться и углубиться. Делать раньше часто бессмысленно, позже — уже сложнее и требует дополнительных методов.

Раннее использование: когда это оправдано

В возрасте 25-30 лет ботокс иногда используют как профилактику — но только при активной мимике: например, выраженные горизонтальные линии на лбу или межбровка.

«При этом речь идет, конечно, о минимальных дозах и точечной работе, а не о тотальной заморозке лица. Если мимика у человека в целом спокойная и кожа не формирует заломы — процедура просто не нужна, и это нормальная ситуация», — подчеркивает косметолог.

Кому ботокс противопоказан

Есть ситуации, где ботокс либо временно запрещен, либо не рекомендован совсем. Абсолютные противопоказания: беременность и период грудного вскармливания, острые инфекции, нарушения нервно-мышечной передачи (например, миастения), аллергия на компоненты препарата.

Относительные — те, где решение принимает врач: выраженные воспаления кожи в зоне инъекций, некоторые хронические заболевания, прием определенных препаратов. Плюс важный момент — индивидуальная анатомия: не всем подходят одинаковые схемы, и иногда от процедуры лучше отказаться, чем получить неестественный результат.

Самые частые ошибки специалистов

Главная ошибка — делать процедуру без показаний или на всякий случай, когда «все вокруг вроде ставят, ну и мне вроде тоже нужно». Вторая — выбирать агрессивные дозировки, особенно в молодом возрасте. Еще один момент — отсутствие системы: ботокс работает с мимикой, но не заменяет подбора грамотного ухода за кожей. Если игнорировать качество кожи, результат будет ограниченным — и наоборот, при нормальном уходе и точечном использовании он дает аккуратный, естественный эффект.