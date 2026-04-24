Секреты лазерной эпиляции: почему загар — ваш главный враг

Лазерная эпиляция — это современный и эффективный способ избавиться от нежелательных волос. Однако чтобы добиться наилучших результатов и избежать неприятных последствий, важно соблюдать определенные правила.

Одно из них — это полный отказ от загара в течение двух недель после процедуры. Врач-дерматолог, косметолог Наталья Ряховская помогла разобраться, правда ли, что лазерная эпиляция и загар несовместимы, и что будет, если пренебречь рекомендациями.

Почему нельзя загорать до процедуры

Скоро лето, а это значит, что многие из нас поедут в отпуск, где будут загорать. А что делать, если ты проходишь курс лазерной эпиляции? Действительно ли загар до и после процедуры может привести к серьезным последствиям? По словам нашего эксперта, это связано с принципом работы лазерной системы.

Лазерная эпиляция работает по принципу фототермолиза.

«Это означает, что лазер нагревает только определенные участки кожи выборочно. Лазерный луч для эпиляции (александритовый или диодный) „видит“ только темный пигмент на определенной глубине, где залегает фолликул. Луч поглощается меланином, пигментом, который есть в волосах и в коже. Чем темнее волос и светлее кожа, тем лучше лазер „видит“. Идеальный пациент для лазерной эпиляции это „Белоснежка“. Тогда риски ожога почти исключены. Однако когда кожа приобретает коричневатый оттенок, ситуация меняется», — рассказывает эксперт.

По словам Натальи, под действием УФ-лучей в коже появляется меланин, поэтому она темнеет. При темной коже контраст между ней и волосом уменьшается, и меланин в коже начинает конкурировать с меланином в волосах.

«Лазер теряется в таком случае и распространяет свою энергию на все темное. Так получается ожог», — объясняет косметолог.

В свою очередь, ожоги чреваты тем, что могут оставлять после себя поствоспалительную пигментацию. Это темные пятна, которые могут держаться месяцами и даже годами. Часто их приходится лечить фототерапией, осветляющими кремами. Поэтому если ожог все-таки случился, врач советует наносить на поврежденные места солнцезащитный крем.

Можно ли загорать после процедуры

Повторные процедуры лазерной эпиляции необходимо делать каждые 4-6 недель. Однако если вы собираетесь в отпуск, этого будет недостаточно, чтобы загар «смылся». Какой же выход? Не загорать весь год?

«Да, это идеальный вариант. Загар вообще ничего хорошего не дает. Крема с оттеночным эффектом тоже не рекомендую по тому же принципу. Если загар все-таки случился, есть одна лазерная система, способная работать по загорелой коже без риска ожогов. Это александритовый лазер с технологией дробления импульса», — объясняет косметолог.

Это настоящая революция в процедуре лазерной эпиляции. Это быстрый, безболезненный и эффективный лазер даже на загорелой коже без риска ожогов. Он подходит для чувствительных пациентов, «темных» фототипов, мужчин, деликатных зон и после загара.

Также риска ожогов на загорелой коже не несет неодимовый лазер, он работает по другому принципу. Но процедура на нем крайне болезненна, поэтому для этих целей он не используется.