Идеальная джинса: деним, который будет сидеть на вашей фигуре

Джинсы — это не просто вещь гардероба, это основа вашего повседневного настроения, они были или есть почти у каждого. Правильно подобранная пара делает фигуру пропорциональной, визуально стройнее и увереннее. Стилист по одежде Юлия Никифорова рассказала, как выбрать «ту самую» джинсу для вашей фигуры: на что смотреть в примерочной и какие изменения можно легко исправить у портного.

Начните с основ

«Сейчас размерный ряд в разных брендах сильно увеличился и маркировка размера — лишь ориентир. Главное — посадка: как джинсы сидят в талии, бедрах и как ложатся по ноге», — говорит стилист.

Часто размер больше/меньше допускает корректировки, тогда как неправильный крой — это неудобная походка и неопрятный вид.

Основные элементы посадки

Стилист отмечает, что при выборе необходимой модели важно учитывать ряд свойств:

Посадка бывает: низкая, средняя, высокая. Высокая подчеркивает талию и удлиняет ноги; средняя — универсальна; низкая подходит стройным или для определенного стиля.

Форма штанины: skinny, straight, tapered, bootcut, flare, wide-leg. Необходимо выбирать баланс между комфортом и желаемым силуэтом.

Ткань: плотный хлопок без растяжения держит форму, деним с 1-3% эластана удобнее и не теряет силуэт. Для контроля выбирайте плотный стрейч; для мягкости — более легкий деним.

Длина и подгибка: идеальная длина закрывает щиколотку у прямых моделей или не доводит до пола у клеш так, чтобы обувь выглядывала.

Практика примерки проста — проверяйте в движении

Сядьте, наклонитесь, пройдитесь: джинсы не должны тянуться в бедре или раздвигаться в шаге.

«Проверяйте пояс: без щели в спине, но и не давит. Карманы и швы: большие карманы визуально расширяют; центральный шов должен проходить прямо по ноге — не «вилять», — объясняет Юлия.

Эластичность ткани: джинсы, которые растягиваются на стоящем, могут «провисать» к концу дня.

Помните про портного

В наше время изобилия одежды, часто забывают про портного, именно он поможет идеально скорректировать посадку вещи на фигуру. Корректировки у портного — разумная инвестиция.

«Ушивание по бедрам изделия, подгон по талии, удлинение или подрезка — простые и доступные операции. Лучше купить модель, которая почти сидит, и вложиться в подгонку, чем мучиться в неподходящем фасоне», — акцентирует внимание эксперт.

Уход за изделием — важный этап

Также важно помнить об уходе и сохранении формы. «Стирать редко, в холодной воде, вывернув наизнанку. Сушить естественно; сушка в машине ускоряет потерю формы», — резюмирует Юлия. Для восстановления формы используйте спрей для денима и отпаривание.

Идеальная джинса — это сочетание подходящего кроя, правильной ткани и внимания к посадке. Примеряйте смело, двигайтесь, обращайте внимание на пояс и швы, и не бойтесь подгонки у портного, эта услуга способна сделать из хороших джинс идеальные.