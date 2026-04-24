Кортизоловое лицо: что это и как вернуть красоту

Сам термин — не медицинский диагноз, а удобное описание набора признаков, связанных с хронически повышенным уровнем кортизола — гормона стресса. Речь не о кратких всплесках (они нормальны), а о длительном фоне, когда организм живет в режиме постоянной тревоги.

Внешне это часто выглядит как одутловатость, пастозность, смещение объема в нижнюю треть лица, тусклый цвет кожи. Причина — сочетание задержки жидкости, изменений углеводного обмена и влияния кортизола на коллаген. Нутрициолог Элина Королева рассказала, как снизить уровень в крови, снизить воспаление и убрать факторы, которые поддерживают стрессовую реакцию.

Стабилизация сахара в крови — основа всего

Хронические скачки глюкозы — один из главных триггеров повышенного кортизола. Когда сахар резко падает после быстрых углеводов, организм компенсирует это выбросом стрессовых гормонов.

«Практически это означает простую схему: в каждом приеме пищи должен быть белок, жир и клетчатка. Завтрак формата „кофе и булочка“ — прямой путь к колебаниям сахара и усилению отеков, а ровный уровень глюкозы снижает нагрузку на надпочечники и стабилизирует общее состояние», — объясняет эксперт.

Белок — не опция, а необходимость

Недостаток белка усиливает стрессовую реакцию. Организм начинает разбирать собственные ткани, в том числе мышечные, чтобы поддерживать уровень глюкозы. Нормальный уровень белка — про базовую физиологию. Он поддерживает мышечный тонус, снижает тягу к быстрым углеводам и помогает удерживать стабильную энергию в течение дня. Это напрямую влияет и на внешний вид лица — меньше отеков, лучше тонус тканей.

Управление воспалением через питание

Кортизол связан с воспалительными процессами, питание с избытком сахара, трансжиров и ультрапереработанных продуктов усиливает это состояние.

«База, которая должна быть постоянной и у всех — овощи, зелень, омега-3 (рыба, льняное семя), достаточное количество воды. Это не детокс, как мы привыкли его воспринимать, а нормальная работа с фоновым воспалением, которое отражается и на коже, и на мягких тканях лица», — подчеркивает врач.

Минералы и микроэлементы

При хроническом стрессе активно расходуются магний, калий, витамины группы B. Их дефицит усиливает нервное напряжение и задержку жидкости. Магний — один из ключевых элементов: он участвует в регуляции нервной системы и может снижать выраженность стрессовой реакции. Калий помогает с балансом жидкости, его можно добирать как из питания (зелень, орехи, бобовые), так и при необходимости через добавки.

Сон и кофеин — недооцененный фактор

Никакое питание не компенсирует хронического недосыпа, а недостаток сна напрямую повышает уровень кортизола и усиливает отечность. Кофеин в умеренных количествах допустим, но его избыток усиливает тревожность и мешает нормальному восстановлению. Словом, если есть признаки кортизолового лица, первое, что стоит пересмотреть — не кремы, а режим сна и стимуляторы.