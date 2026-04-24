Самые модные юбки в 2026 году: главные тренды

В 2026 году юбка — одна из ключевых составляющих базового гардероба, причем одну и ту же модель, если правильно собрать образ, можно надевать и в офис, и на вечеринку. Меняется актуальная посадка и длина, в моду возвращаются миди, кожа, деним, асимметрия и разрезы. Подробнее о модных в 2026 году юбках и о том, как их носить, рассказывает «Лента.ру».

Джинсовые юбки длины миди

Одним из главных трендов в 2026 году станет юбка миди из денима. Сочетание практичности и бунтарского настроения джинсы с элегантностью и женственностью ретросилуэта отлично подходит как для повседневных образов, так и для офисного стиля.

Выбирайте джинсовые миди-«карандаши» и юбку А-силуэта — их проще всего сочетать с другой одеждой

Khaite на показе весна-лето — 2026 презентовали джинсовую юбку-карандаш в сочетании с коротким структурированным жакетом и лодочками. Balenciaga сделали ставку на более расслабленный образ, добавив к юбке кожаный кейп и меховые вьетнамки.

Юбки в складку длины миди

В 2026 году возвращаются в моду юбки со складками. Отдайте предпочтение моделям с широкими складками, но при этом не слишком пышным подолом.

В офис такую юбку можно надеть с тонким черным свитером и лодочками на невысоком каблуке. Для будничного образа подойдет сочетание с объемным худи и ботинками на тракторной подошве.

Tory Burch на весенне-летнем показе — 2026 выбрали монохромный образ в коричневых оттенках с юбкой чуть ниже колена и удлиненным пиджаком. Chloe показала менее формальный вариант с более свободной юбкой и прозрачными лодочками.

Романтичные длинные юбки с воланами

Модель с воланами может быть как повседневной (из хлопка, денима или вискозы), так и вечерней (из шелка, тафты или кружева). Именно поэтому она органично вписывается и в базовую casual-капсулу, и в нарядный вечерний гардероб.

Chanel на новом показе представил многослойную юбку с воланами в алом оттенке в сочетании с пыльно-розовой блузкой, Dior сделал ставку на воздушный расслабленный силуэт.

Юбки с асимметричным кроем

Особенно популярны модели с асимметричным подолом — с запахом, драпировкой, разной длиной спереди и сзади. Такие юбки лучше всего сочетать с простым верхом: однотонными футболками, лонгсливами, водолазками, рубашками и спокойными по цвету жакетами, чтобы акцент оставался внизу и образ не выглядел перегруженным.

Помимо этого, в моде асимметрия и плиссе: плиссированные юбки с неровным краем, более длинными боками и выразительными складками можно носить как в повседневных образах, так и на выход. Такие модели хорошо сочетаются с лодочками, сандалиями и кроссовками.

Loewe на показе весна-лето 2026 года представил юбку с асимметричным подолом и бахромой, при ходьбе создающей движение

Lenta.ru

Юбки с бахромой

В 2026 году бахрома актуальна и сама по себе. Чтобы собрать стильный образ, достаточно сделать вещь с бахромой единственным акцентом и подобрать к ней базовую, простую по крою одежду.

Именно так поступили дизайнеры Bottega Veneta, которые соединили в одном образе яркую юбку с лаконичной футболкой бежевого цвета, а Chanel сделал ставку на монохромный образ.

Юбки-комбинации

Юбка-комбинация — одна из самых универсальных и женственных моделей, которая остается актуальной в 2026 году. За счет изысканного фасона ее легко комбинировать как с будничными, так и с вечерними образами.

В новых весенне-летних коллекциях дизайнеры представили разные варианты таких юбок. Так, Carven показал необычную, почти прозрачную модель в пол, которая контрастно дополнена грубоватой паркой. Versace презентовали более классический вариант в сочетании с приталенным бомбером.

Юбки с разрезами

В 2026 году разрезы на юбках становятся одной из самых трендовых деталей. Они могут быть треугольными или похожими на перевернутую букву U, располагаться спереди, сзади или сбоку, быть максимально длинными.

При выборе юбки для гардероба на каждый день практически нет ограничений ни по форме, ни по длине разреза. Тем же, кто ищет вариант для офиса, стоит выбирать более сдержанные модели: даже при демократичном дресс-коде на работе слишком откровенный разрез будет неуместен.

Hermès в новой коллекции показали удлиненную макси-юбку из замши, на которой разрез смотрится особенно актуально. В этой же коллекции была представлена другая юбка из плотного хлопка, с симметричным узором и разрезом спереди посередине.

Юбки-баллоны

Сегодня юбка-баллон выглядит современно и изящно: ее можно использовать и в вечернем образе, и надевать днем. Шьют такие модели обычно из разных тканей: бархата, плотного хлопка или тафты, а длина может быть любой — от мини до макси.

Главное правило — соблюдать баланс. К объемной юбке нужен простой и лаконичный верх: гармонично она будет смотреться со спокойными цветами и четкими линиями. Обувь выбирайте либо максимально сдержанную, либо нарочито яркую.

Coperni на показе весна-лето — 2026 представили лаконичный вариант юбки миди белого цвета в сочетании с облегающим топом. Акценты дизайнеры сделали на крупных серьгах и поясной красной сумке.

Lenta.ru

Кожаные юбки

Кожа не уходит из трендов уже не один сезон, и юбки из нее — отличный тому пример. Актуальны как сдержанные офисные варианты, так и смелые модели для выхода.

Кожаные юбки-карандаши

В 2026 году кожаные «карандаши» остаются популярными: их предлагают носить не только в офис, но и в качестве одежды на каждый день, сочетая с простыми рубашками, футболками, водолазками и мягкими свитерами. Лучше всего такая классика смотрится с верхом нейтральных цветов и спокойной обувью — лодочками, ботильонами, сапогами или лаконичными кроссовками.

Saint Laurent на весенне-летнем показе представил два образа с кожаной юбкой-карандашом: в первом случае дизайнеры отдали предпочтение классическому варианту с белой блузкой, во втором — показали юбку в монохромном образе с косухой без рукавов.

Кожаные мини-юбки

Кожаные мини-юбки снова в моде — они выглядят смело и ярко. Но чтобы образ не получился чересчур откровенным, выбирайте простой и закрытый верх, например, объемный свитер или свободную рубашку с длинным рукавом, как на показе Dior.

Lenta.ru

Кожаные юбки с заниженной талией

Модели с заниженной талией — это заявка на возвращение стиля нулевых. В 2026 году стилисты предлагаю спускать такие юбки до бедер, создавая раскованный и дерзкий образ. Кожаная фактура только усиливает этот эффект. Носить их лучше всего с простым закрытым верхом, например, с длинной футболкой, объемным свитером или лонгсливом, чтобы образ не выглядел чересчур откровенным.

Можно попробовать и более смелые образы с оголенным животом, например как на показе McQueen или Tod's

Кожаные юбки с драпировкой

Кожаные юбки с драпировкой — отличный вариант, если хочется мягко скорректировать фигуру, скрыв в складках недостатки. Такой декор лучше всего смотрится на юбках длины миди или в пол: они визуально вытягивают силуэт. Кожа в сочетании с мягкими складками смотрится благородно и фактурно, а сам образ получается одновременно ярким и изящным.

Так, Givenchy в коллекции весна-лето — 2026 презентовал юбку макси в сочетании с белой рубашкой, тогда как Ferrari подобрал к юбке красный топ, и образ получился непринужденным.

Цветные кожаные юбки

Еще один мастхэв этого года — кожаная юбка в необычном цвете. Дизайнеры предлагают не ограничиваться черным и коричневым, а присмотреться к красному как у Tory Burch, охре как у Tod's, хаки, серому или бургунди. Такая юбка отлично подходит для образов в стиле колор-блок, когда в одном образе сочетается несколько ярких цветов.