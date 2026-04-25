Как Шарлиз Терон намеренно отказалась от рубашек

Шарлиз Терон, похоже, окончательно вошла в свою «эру без рубашек» — и уверенно превращает этот приём в главный модный ход сезона. Пока одни модные редакторы называют классическую белую рубашку главным must-have лета (например, в духе минимализма Йоджи Ямамото), другие предлагают пойти ещё дальше и вовсе отказаться от верха. И Терон, судя по последним выходам, явно на стороне второй концепции.

На улицах Нью-Йорка актриса делает ставку на образы, в которых классический жакет или костюм носятся на голое тело или поверх бюстгальтера. На съёмках The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, где она представляла новый фильм «Вершина», Терон появилась в кожаных брюках и кружевном бра от Givenchy, добавив образу дерзости и провокации.

Уже на следующий день, на премьере той же ленты от Netflix, актриса продолжила линию, отказавшись от привычного слоя под одеждой и заменив его эффектным викторианским воротником. Этот приём балансирует между театральностью и минимализмом, создавая визуально сильный и запоминающийся силуэт.

Впрочем, для Терон подобные эксперименты — не новость. За её плечами культовая реклама Dior J’adore и множество выходов в прозрачных образах. Новая версия naked dressing выглядит более сдержанной, но всё ещё достаточно смелой, чтобы привлечь внимание. Берём на вооружение!