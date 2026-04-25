Возлюбленная Джейсона Стетхэма снялась в кружевной юбке и лифчике

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась для рекламы новой коллекции нижнего белья Marks & Spencer. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рози Хантингтон-Уайтли позировала в бордовом лифчике и облегающей юбке с разрезом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж с акцентом на румянах.

Модель состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.

Недавно Рози Хантингтон-Уайтли показала фигуру в крошечном белом бикини и белых брюках. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Съемку она устроила на палубе яхты. Перед камерой она также снялась вместе с Джейсоном Стетхэмом и их детьми.