Свадебный этикет: как не испортить праздник своим нарядом

Гостям на свадьбе стоит придерживаться указанного дресс-кода и цветовой палитры, чтобы не выбиваться из общей атмосферы праздника, считают стилисты.

Выбор одежды зависит от формата мероприятия: для торжеств в классическом стиле уместен строгий наряд, а для неформальной обстановки — более свободный, например кеды или сандалии.

Особое внимание специалисты советуют уделять цветовой гамме — это не столько про моду, сколько про уважение к молодожёнам. Если в приглашении указаны определённые оттенки, лучше их соблюдать.

Специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая в беседе с Авторадио рассказала, что дресс-код — это не каприз невесты, а часть социального контракта.

«Принимая приглашения, вы принимаете те правила игры, которые устанавливают молодожёны. Что точно неприемлемо. Белый, айвори и крю — это монополия невесты. Траурный пафос: на свадьбе до сих пор считается дурным тоном, если всё с ног до головы в чёрном цвете. Избыточная сексуальность также будет неуместна: слишком глубокое декольте, экстремальные мини или прозрачные ткани. Свадьба — это семейный ритуал, выглядеть вызывающе на венчание или в кругу родственников — значит нарушать границы приличия. Офисный или спортивный стиль также будет неуместны на свадебном торжеств».

Однако, если выбранный цвет вам не подходит, есть несколько способов решить эту ситуацию, отметила эксперт.