Свадебный этикет: как не испортить праздник своим нарядом
Гостям на свадьбе стоит придерживаться указанного дресс-кода и цветовой палитры, чтобы не выбиваться из общей атмосферы праздника, считают стилисты.
Выбор одежды зависит от формата мероприятия: для торжеств в классическом стиле уместен строгий наряд, а для неформальной обстановки — более свободный, например кеды или сандалии.
Особое внимание специалисты советуют уделять цветовой гамме — это не столько про моду, сколько про уважение к молодожёнам. Если в приглашении указаны определённые оттенки, лучше их соблюдать.
Специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая в беседе с Авторадио рассказала, что дресс-код — это не каприз невесты, а часть социального контракта.
«Принимая приглашения, вы принимаете те правила игры, которые устанавливают молодожёны. Что точно неприемлемо. Белый, айвори и крю — это монополия невесты. Траурный пафос: на свадьбе до сих пор считается дурным тоном, если всё с ног до головы в чёрном цвете. Избыточная сексуальность также будет неуместна: слишком глубокое декольте, экстремальные мини или прозрачные ткани. Свадьба — это семейный ритуал, выглядеть вызывающе на венчание или в кругу родственников — значит нарушать границы приличия. Офисный или спортивный стиль также будет неуместны на свадебном торжеств».
Однако, если выбранный цвет вам не подходит, есть несколько способов решить эту ситуацию, отметила эксперт.
«Если цвет невесты, который она предлагает своим гостям, не подходит, работайте с оттенками. Если невеста выбрала цвет лимонный, а он делает ваше лицо серым, выберите ванильный, песочный или золотистый. Оставайтесь в заданной гамме, но найдите свой подтон. Уведите цвет от лица, наденьте юбку или брюки в цвете свадьбы. Акценты, если дресс-код строгий, а цвет вам категорически не подходит, наденьте нейтральное платье и подержите палитру аксессуарами. Помните о приоритетах. Свадьба — это не ваш бенефис. На один день ваш личный цветотип менее важен, чем целостность кадра на свадебных фотографиях».