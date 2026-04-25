Кейпы вернулись: какие выбирать и как носить весной и летом

Кейп — вещь с характером. Долгое время он считался либо слишком театральным, либо очень уж старомодным, но в последних сезонах его вернули в гардероб, так что сейчас это не аксессуар для костюмированной вечеринки, а вполне себе рабочий элемент стиля, который закрывает сразу две задачи: собирает образ и решает вопрос верхнего слоя в переменчивую погоду.

В общем, в качестве альтернативы легкому пальто, шали на прохладный вечер или даже свитеру его вполне можно выбирать. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как это сделать правильно и с чем такую интересную вещь носить.

Короткий кейп — самый удобный вход в тренд

Если не хочется рисковать, начинать лучше с укороченных моделей. Это что-то между накидкой и жакетом: длина до талии или чуть ниже, четкая линия плеч, минимум декора.

«Такой кейп не съедает фигуру и не требует сложной стилизации. Он нормально сочетается с джинсами, прямыми брюками, юбками миди. Главное — не пытаться сделать из него плащ: это именно компактный верхний слой, который работает как альтернатива пиджаку», — утверждает эксперт.

Классический миди-кейп

Средняя длина — самый очевидный, но и самый эффектный вариант, это уже не аксессуар, но полноценная вещь, которая задает тон всему комплекту. Работает лучше всего с чистыми силуэтами: узкие или прямые брюки, лаконичные платья, обувь без лишнего объема. Ошибка — добавлять к нему что-то еще выразительное, кейп сам по себе достаточный акцент, ему не нужны конкуренты.

Легкие кейпы из хлопка и льна — на теплую погоду

Плотная зимняя шерсть уходит, на ее место приходят хлопок, лен, тонкие смесовые материалы. Такие модели работают как накидка: защищают от солнца и ветра, но не перегружают образ.

«Их можно носить с шортами, легкими платьями, сандалиями, высокими летними сапогами. Важно, чтобы ткань двигалась и струилась при движении — тогда образ не выглядит тяжелым», — объясняет стилист.

Цвет и фактура

Базовые оттенки — бежевый, серый, темно-синий — делают кейп максимально универсальным. Это вариант, который легко встроить в гардероб и не думать каждый раз, с чем его сочетать. Если хочется выразительности, лучше играть не формой, а фактурой: кожа, плотный хлопок, мягкая шерсть. Яркие цвета тоже работают, но требуют более спокойного окружения, иначе образ начинает визуально распадаться.

С чем носить, чтобы не выглядело странно

Кейп плохо дружит с избыточным объемом. Если сверху много ткани, снизу должна быть структура — это базовое правило. Лучшие сочетания: прямые брюки, джинсы, узкие юбки, лаконичные платья. Обувь — либо аккуратная (балетки, лоферы), либо четкая (сапоги, туфли). Спортивные кроссовки возможны, но к стилизации стоит подойти максимально внимательно, это вариант сильно на грани возможного.