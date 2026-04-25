Беременная топ-модель снялась для Victoria's Secret в нижнем белье

Беременная топ-модель в откровенном нижнем белье снялась для Victoria's Secret
Шведская топ-модель Эльза Хоск в откровенном виде снялась для модного бренда Victoria's Secret. Кадры в нижнем белье опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
37-летняя манекенщица, которая недавно объявила о второй беременности, предстала на одних фото в полупрозрачных трусах и ночной сорочке с кружевным верхом. На других снимках она продемонстрировала фигуру в розовом бюстгальтере и приспущенных пижамных штанах.
© Lenta.ru
Известно, что в фотосессии также приняла пятилетняя дочь Хоск от британского бизнесмена Тома Дейли.
«Чувствую, что это было правильно вернуться к работе с Victoria's Secret вместе с двумя маленькими ангелами», — подписала знаменитость пост.
