Стилист Лисовец рассказал, что будет в тренде летом 2026 года

Лето — время, когда появляется желание поэкспериментировать со стилем, примерить новые образы и предстать в них во всей красе. Теплая погода благоволит тому, чтобы достать из шкафа заждавшиеся своей поры легкие платья и другие наряды, которые не «выгуляешь» зимой под длинным пальто. Что будет в тренде для женщин предстоящим летом, «Вечерней Москве» рассказал стилист и эксперт моды Владислав Лисовец.

Он отметил, что предпочитает не разделять женщин по возрастам — до 30, до 50 лет, после 50 лет и так далее.

«Единственный совет — не рекомендуется мини. А все остальное — взрослая женщина ничем не отличается от юной», — выразил мнение эксперт.

Лисовец порекомендовал обратить внимание на струящиеся платья. Если фигура неидеальна, то стоит воздержаться от облегающих нарядов: хоть это сейчас и в тренде, слепо следовать за модой не нужно.

«Выбирайте струящиеся легкие ткани и не бойтесь цвета. Кстати, если у вас пышные формы, это не означает, что вам нужно отказаться от ярких цветов. Можно сделать все однотонным и добавить в образ блузку с ярким принтом, — добавил стилист.

Также он рекомендует не прислушиваться к экспертам, которые считают, что пышные женщины в возрасте не могут носить принты с горохом, красные и розовые цвета.

«Если вы выбираете яркие оттенки, то силуэт образа должен быть ближе к классическому, спокойному. Тогда яркие цвета не будут выглядеть вульгарно, по-детски. Если мы берем "детские" цвета, то вид у этой вещи должен быть "недетский"», — объяснил собеседник «ВМ».

Как пример: розовую рубашку можно сочетать с черными брюками с завышенной талией и пиджаком. Обувь должна быть элегантной, поэтому стилист рекомендует избегать спортивных вариантов и носить классические.

«Не бойтесь подчеркивать талию, даже если формы пышные. Обязательно носите очки. И обязательно поменяйте на лето прическу: сделайте ее более актуальной — и с ней вся остальная одежда на вас будет смотреться хорошо», — заключил Лисовец.

