Кети Топурия поделилась фото в джинсах и топе

Певица Кети Топурия вышла на публику в джинсах и топе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кети Топурия позировала в прямых коричневых джинсах и жилете с голыми руками. Образ дополняла сумка Hermes. Волосы певица выпрямила и сделала легкий макияж. Съемка прошла на лестнице в загородном доме, а в кадре Топурия также показала виниловые пластинки из личной коллекции.

С 2020 года исполнительница замужем за бизнесменом Львом Деньговым. У пары двое общих детей: помимо Адама, они растят годовалую дочь Николь.

Артистка рассказывала, что познакомилась с предпринимателем благодаря его сыну от первого брака. Леонид после выступления звезды захотел с ней сфотографироваться, и вместе с отцом мальчик пришел к ней в гримерку. Деньгов взял у солистки группы A'Studio телефон, а позже пригласил ее на свидание, и так завязался их роман. У бизнесмена есть еще дочь Шошана, и он принимает активное участие в ее воспитании.

У Топурии трое детей. Она впервые стала матерью в 2015 году. Звезда родила дочь Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана, с которым развелась в 2017 году, сохранив дружеские отношения.