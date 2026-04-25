Ирина Шейк порадовала фанатов серией фото

Супермодель Ирина Шейк показала нового домашнего питомца. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ирина Шейк показала два образа: модель снялась в белом кружевном топе и шортах, а также в черном топе на молнии и легинсах. При этом волосы модель распустила и сделала легкий макияж. В руках она держала нового домашнего питомца – черно-белого щенка. Съемку она устроила в домашнем интерьере.

1 марта Ирина Шейк посетила церемонию вручения премии Actor Awards 2026, которая прошла в Лос-Анджелесе. Супермодель пришла на закрытое светское мероприятие в черном макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Образ манекенщицы дополнили кожаные длинные перчатки и туфли на каблуках. Звезда подиумов позировала перед фотографами с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и красной помадой.

Позже Ирина Шейк вышла на подиум в рамках показа Isabel Marant. Она позировала в «голой» юбке и пестром топе. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и широкие массивные браслеты. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.