Рианна посетила вечеринку в кожаном корсете

Певица Рианна посетила вечеринку собственного косметического бренда Fenty Beauty в Мумбаи. Об этом сообщает Harper.

Рианна позировала в кожаном корсете с прозрачными рукавами и юбкой. Образ дополнили черные лаковые мюли, браслет с бриллиантами, серьги, кафы и кольца. Волосы певице уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж с розовыми тенями, угольно-черными стрелками и коричневой помадой.

12 апреля впервые возникли слухи о беременности Рианны. Папарацци засняли 37-летнюю певицу в Нью-Йорке. Бизнесвумен вышла на публику в темно-сером кардигане и широких брюках в тон, которые дополнила замшевым пальто с мехом, кроссовками со змеиным принтом, банданой и черными солнцезащитными очками. Она также надела золотые цепочки и кольца. Интернет-пользователи обратили внимание на фигуру знаменитости. Один из читателей Daily Mail предположил, что артистка ждет четвертого ребенка.

25 сентября Рианна сообщила, что стала мамой в третий раз. Певица опубликовала фото, на котором держала новорожденную дочь Роки Айриш.

В феврале папарацци подловили Рианну, когда она покупала продукты в супермаркете Whole Foods в Лос-Анджелесе. Певица вышла на публику с кольцом на безымянном пальце, чем спровоцировала слухи о помолвке.