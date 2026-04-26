Plus-size модель Эшли Грэм появилась на публике в кожаном корсете

Plus-size модель Эшли Грэм появилась на публике в вечернем наряде. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эшли Грэм вышла на публику в кожаном корсете, черных брюках-кюлотах и мюлях с острым мысом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж. Модель посетила гала-ужин журнала Variety.

Несколько недель назад Эшли Грэм раскритиковали за фото в брюках. Plus-size модель опубликовала кадр, где стояла в пестром топе со спущенным плечом и облегающих коричневых брюках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.

«Прибавила в весе», «Фигура изменилась», «Это архивное фото?» — написали пользователи соцсетей.

До этого Эшли Грэм показала фигуру с растяжками и целлюлитом. Она опубликовала в личном блоге фото в купальнике с леопардовым принтом. Образ дополнила соломенная шляпа. В кадре модель распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее Эшли Грэм снялась в легинсах и топе на тренировке.