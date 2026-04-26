Певица Дуа Липа без макияжа и укладки снялась в одном халате

Певица Дуа Липа снялась в одном халате. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дуа Липа опубликовала серию фотографий, сделанных в поездке в Париж. На одном из них певица позировала в белом халате на голое тело. При этом она позировала без макияжа и укладки. Съемка прошла в панорамной ванне.

В начале марта Дуа Липа посетила вечеринку, организованную после церемонии вручения премии BRIT Awards в Манчестере. Певица появилась на мероприятии в черном корсетном платье, которое дополнила длинными серьгами, браслетами и кольцами. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали макияж с блестящими тенями и бежевой помадой.

До этого Дуа Липа и ее жених Каллум Тернер стали гостями Берлинского международного кинофестиваля. Певица вышла на красную дорожку в черном полупрозрачном макси-платье, которое сочетала с туфлями на каблуках и массивным ожерельем с бриллиантами. Каллум Тернер позировал перед фотографами в белой рубашке с галстуком, коричневом брючном костюме и ботинках.

Ранее Дуа Липа в платье с разрезом и крошечном топе-бандо появилась на публике.