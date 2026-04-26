Модель Елена Перминова снялась в стильном образе на борту частного самолета

Экс-жена миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова с сестрой Александрой улетела из России. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Модель с сестрой-визажисткой на частном самолете улетели на Ибицу. Девушки устроили фотосессию на борту, показав расслабленные образы с джинсами и джоггерами. При этом Елена Перминова и Александра Кириенко были без укладок и с нюдовым макияжем.

25 декабря 2024 года манекенщица объявила в личном блоге о расставании с Александром Лебедевым, который был старше нее на 27 лет. Перминова отметила, что у нее осталось «только тепло и благодарность за все». Тогда блогерша не стала раскрывать причину, заявив, что «личное всегда будет личным». Знаменитости были в отношениях в течение 20 лет. После разрыва блогерша начала встречаться с украинским манекенщиком Тарасом Романовым.

7 апреля Елена Перминова продемонстрировала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце на показе Яндекс Маркета в Москве. Журналисты предположили, что возлюбленный модели сделал ей предложение руки и сердца.

