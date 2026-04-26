Как изменилась эстетика пластической хирургии в России

Мир пластической хирургии переживает тектонический сдвиг, который специалисты уже окрестили «отказом от гипертрофированных форм». Итоги 2025 года демонстрируют беспрецедентную картину: количество операций по увеличению молочных желёз рухнуло до исторического минимума. Однако это падение — лишь вершина айсберга. Параллельно набирает силу встречное движение — массовое удаление грудных имплантатов, а также процедуры редукции (уменьшения), которые почти догнали по популярности классическую маммопластику. Эксперты связывают эти изменения с глобальной сменой общественной эстетики: люди больше не хотят выглядеть «сделанными», они выбирают естественность, комфорт и минимальное вмешательство. Разбираемся в новой реальности косметической медицины.

Лицо — новое главное направление: взлёт блефаропластики и подтяжек

Главный тренд уходящего года — смещение фокуса вмешательств с тела на голову. Хирурги в один голос сообщают о взрывном росте запросов на подтяжку мягких тканей лица (пластический лифтинг) и операции на веках (блефаропластику). Пациенты всё чаще обращаются за коррекцией зоны вокруг глаз — это стало абсолютным хитом сезона.

Мужчины, которые в целом стали реже прибегать к услугам пластических хирургов (общее число операций среди них снизилось), тоже поддались этому веянию: коррекция верхних и нижних век у представителей сильного пола сегодня обгоняет по популярности ринопластику. Специалисты объясняют это тем, что лицо остаётся главным маркером возраста и эмоционального состояния. Лёгкое «освежение» периорбитальной зоны даёт молниеносный, но при этом натуральный результат без риска стать неузнаваемым.

Бум на эксплантацию: почему женщины избавляются от имплантов

Одновременно со спадом интереса к аугментационной маммопластике (увеличению груди) наблюдается стремительный рост обратных операций — эксплантации, то есть удаления грудных имплантов. Люди всё чаще жалуются не только на чисто физический дискомфорт (тяжесть, риск разрыва или капсулярной контрактуры), но и на психологическое несоответствие образа внутренним ощущениям. Врачи фиксируют «синдром усталости от имплантов»: пациентки, сделавшие грудь 10–15 лет назад, теперь хотят вернуться к своим естественным параметрам. Этот тренд подогревается и знаменитостями, которые публично рассказывают об удалении имплантов в пользу «второй натуральности».

Ещё один удивительный факт 2025 года: операции по уменьшению груди (редукционная маммопластика) практически вплотную приблизились по частоте выполнения к операциям по увеличению. Разрыв в статистике минимален. Если раньше редукция была нишевой процедурой для женщин с очень большой и тяжёлой грудью, вызывающей боли в спине, то сегодня к ней приходят в том числе из эстетических соображений. Клиентки хотят избавиться от гигантомастии, получить аккуратные, пропорциональные формы и — что особенно важно — комфорт при занятиях спортом и в повседневной жизни. Таким образом, даже на уровне грудных операций подтверждается общая логика: меньше — значит лучше и естественнее.

Парадокс ринопластики: бывший лидер падает на 18%

Самый громкий разворот трендов касается коррекции носа. Ринопластика, десятилетиями удерживавшая позиции в топ-3 самых востребованных хирургических процедур, в 2025 году серьёзно просела — примерно на 18% по сравнению с предыдущими периодами. Хирурги отмечают, что люди теперь боятся «оперированного» носа с клишеобразным изломом или чрезмерно задранным кончиком. Вместо этого они либо отказываются от операции вовсе, либо лоббируют минимальную коррекцию дыхательной функции без изменения внешнего контура.

Модный стандарт сегодня — абсолютно природная форма, лёгкая несимметричность которой перестала считаться недостатком. Социальные сети, пестрящие бесчисленными историями о неудачных ринопластиках и сложных реабилитациях, также сыграли роль в охлаждении интереса.

Хотя мужское пластическое направление в целом сократилось (вероятно, из-за экономических факторов или ужесточения критериев «мужественности»), внутри этого сегмента происходит любопытная ротация. Мужчины перестали делать популярные прежде липосакции и гинекомастии, но резко потянулись на операции на лице. Как уже упоминалось, блефаропластика у мужчин теперь встречается чаще, чем ринопластика. Также растёт спрос на подтяжку бровей и коррекцию возрастных изменений нижней трети лица (подбородок, шея). Сильный пол всё чаще воспринимает пластическую хирургию не как дань моде, а как инструмент сохранения конкурентной рабочей формы, причём инструмент максимально незаметный.

Обратная сторона естественности: предупреждение об «уколах красоты»

На волне отказа от радикальных хирургических вмешательств многие пациенты ринулись в эстетическую косметологию — за «быстрыми» уколами ботулотоксина, филлерами, нитями и лазерными шлифовками. Однако специалисты бьют тревогу: такие процедуры подходят далеко не всем. Особенно осторожными следует быть людям старшего возраста. У них кожа обладает сниженным тургором и медленным метаболизмом, в связи с чем неправильно введённый филлер может мигрировать, создавая неестественные валики и «эффект одутловатости». Кроме того, избыток инъекций приводит к тому, что лицо перестаёт выражать эмоции.

Врачи призывают не рассматривать косметологию как безобидную альтернативу хирургии: у каждого метода есть риски, и гонка за мгновенным омоложением без учёта индивидуальных особенностей может дать прямо противоположный результат — ещё более неестественный, чем плохая пластическая операция.

2025 год наглядно показывает, что эра громких преобразований уходит в прошлое. И индустрия, и пациенты приходят к консенсусу вокруг ценности естественных черт, комфорта и минимально инвазивного «освежения», а не слепого копирования шаблонов красоты.