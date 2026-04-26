Валя Карнавал в топе с откровенным декольте снялась с новым имиджем

Блогерша и певица Валя Карнавал сменила имидж на фоне слухов о расставании с бизнесменом Аргишти Эвояном. Она поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя Валя Карнавал была запечатлена с новой короткой стрижкой и без макияжа. Блогерша позировала перед камерой в черном облегающем топе с глубоким декольте, который дополнила голубыми джинсами на низкой посадке.

20 апреля Валя Карнавал спровоцировала слухи о расставании с Аргишти Эвояном. Блогерша вместе с подругами записала видео, в котором намекнула, что снова свободна. По сюжету ролика девушки якобы прислушались к советам друг друга, из-за чего в итоге остались без бойфрендов. При этом Валя Карнавал напрямую не комментировала сплетни о разрыве с предпринимателем.

В мае 2025 года Валя Карнавал выложила в Instagram фото, где показала кольцо с желтым бриллиантом. По информации Telegram-канала «Светские крошки Live», блогерша получила ювелирное украшение от совладельца сети ресторанов «Чистая Линия» и топ-менеджера компаний «О, Эскимо» и «О, хот-дог» Аргишти Эвояна. Пресса также рассказала, что певица летала в Ереван, чтобы познакомиться с семьей бизнесмена.

