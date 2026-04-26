Журналистка и телеведущая Ксения Собчак продемонстрировала фигуру в коротком топе. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак позировала перед камерой в зеленом коротком топе с декольте, который сочетала с широкими брюками-карго, коричневыми кожаными сандалиями, соломенной шляпой, солнцезащитными очками, массивным колье, клатчем и браслетом. Знаменитость была запечатлена с убранными волосами и без косметики.

Несколько недель назад Ксения Собчак снялась в белом костюме с широкими брюками, черными сандалиями и золотым чокером. Журналистке уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж. Константин Богомолов был запечатлен в белой рубашке с галстуком и черном брючном костюме и туфлях. На одном из фото супруги целовались.

До этого Максим Виторган опубликовал фото с повзрослевшим сыном от Ксении Собчак. Артист рассказывал, что когда находится в Москве, всегда отводит Платона в школу. Перед выходом из дома они снялись в лифте, и звезда «Беспринципных» поделился этим кадром в Instagram.