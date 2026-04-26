Пять лучших платьев весны — какие и с чем носить

Платья давно перестали быть вещью для юных и стройных и уже не показывают исключительно романтических особ. Это один из самых удобных форматов одежды, который подходит в любом возрасте — вопрос только в крое, ткани и том, как именно его носят.

Летом это вообще базовая единица гардероба: не нужно собирать комплект, тело не перегревается, движения свободные, и при этом образ можно собрать под любой характер, тренд и ситуацию. Стилист Маша Ведерникова рассказала, что и с чем будем носить уже совсем скоро.

Слип-платье (особенно с асимметрией или кружевом)

В 2026 простое платье-комбинашку усложнили: добавили косые линии, кружево, неровный подол — и этот вариант снова выглядит свежо и интересно.

«Это тот случай, когда минимализм перестал быть скучным, носить его сейчас можно и нужно не только на вечерний выход в свет. Днем он прекрасно смотрится с рубашкой навыпуск или легким трикотажем поверх, вечером — с жакетом мужского кроя и тонкими сандалиями», — объясняет эксперт.

Платье с заниженной талией

Этот силуэт буквально захватил подиумы: талия уходит вниз, боковая линия становится длиннее, фигура — уже. В нем есть что-то от чарльстона 20-х и одновременно от минимализма нулевых, что само по себе парадоксально (и именно поэтому так интересно). Лучше всего такие платья смотрятся с максимально простыми вещами — плоские сандалии, лоферы, ничего лишнего сверху. Смысл в том, чтобы не дробить силуэт не стоит.

Цветочные принты

Вместо мелких «девочковых» цветочков — крупные, размытые, иногда почти абстрактные принты.

«С такими платьями важно не перегружать образ дополнительными аксессуарами, яркими оттенками или акцентными вещами. Чистые сандалии или балетки, крупные очки, иногда — строгая сумка. Идея в контрасте: сложный принт и простая подача образа в целом», — настаивает стилист.

Белое платье

Белое — одна из самых сильных позиций фэшн-сезона. Но не кружевная романтическая вариация, а более строгие, чистые формы: платья рубашечного типа, прямые силуэты, минимализм. Носить их можно двумя способами: либо расслабленно (плоская обувь, минимум аксессуаров), либо жестче, с выходом в весь этот рок-н-ролл — с кожей, ремнями, темными очками. Ну и, конечно, не забываем про вязаное крючком кружево!

Платье с фактурой: бахрома, кружево

Тут у нас бахрома, прозрачные слои, легкие рюши — словом, все, что движется и струится, когда мы идем, танцуем с ветром, вообще двигаемся по улице. Такие платья очень заметные сами по себе, поэтому остальное, опять же, пусть остается максимально спокойным: собранные волосы, нейтральная обувь, минимум украшений.